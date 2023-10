Totem scene urbane, tempo di cinEmozioni

Il festival di arti performative Totem Scene Urbane, organizzato da Teatro Nucleo a Pontelagoscuro, è giunto alla seconda parte dell’XI edizione e, in ottobre, proseguirà con altri due appuntamenti all’insegna delle realtà artistiche ferraresi. Il prossimo appuntamento è dedicato al cinema. Questa sera alle 17:30 presso il Teatro Julio Cortazar, grazie alla collaborazione dell’associazione Carpa, verranno presentati i ‘Cortometraggi di cinEmozioni’, cinque corti realizzati dalle scuole primarie "N. Mandela" di Francolino, "Carmine della Sala" di Pontelagoscuro e "Villaggio Ina" di Barco – Ferrara insieme ad altre realtà del territorio e nazionali tra cui figurano anche Ferrara Off Teatro e Scuola Holden Torino, che raccontano storie legate al territorio che i ragazzi vivono e frequentano.

Un’altra proposta artistica vede protagonista lo stesso Teatro Nucleo, che sabato 28 ottobre alle 19 andrà in scena con "Pop Piccola Orchestra Pasolini". Il concerto-spettacolo, dopo una lunga tournée estiva internazionale, verrà presentato a Ferrara, precisamente a Pontelagoscuro, nella sala del Teatro J. Cortazar dove lo spettacolo ha del resto preso vita. Il festival proseguirà poi con altri tre appuntamenti mensili a novembre. Le date. Il 10 novembre, con "Valis. I mondi di Philip Dick" del Teatro delle Selve; a seguire il 17, 18 e il 19 novembre si terrà il Meeting di teatro e adolescenti ‘Zero in Condotta’; domenica 19 è previsto anche il cineforum. Tutti gli eventi del festival Totem Scene Urbane sono a ingresso libero con prenotazione consigliata alla mail totemsceneurbane@gmail.com. Per maggiori informazioni è consultabile il sito www.totemsceneurbane.it

f. f.