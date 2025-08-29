Tour al Mercato Europeo

Si apre stasera e proseguirà fino a domenica in viale Ugo Bassi a Portogaribaldi il Mercato Europeo, promosso dalla Confesercenti che prevede uno spazio per Street Food, mercatino, birrifici, prodotti tipici ed enogastronomia. "Una tre giorni nella quale offriamo una particolare proposta enogastronomica – dice Luca Callegarini rappresentante di Confesercenti per i sette lidi – con i migliori cibi provenienti da tutto il mondo". Saranno una sessantina gli operatori che proporranno le specialità. Dall’Argentina la carne, nello stando spagnolo la paiella mentre in quello dei messicani saranno offerti i tacos ma ci saranno anche i dolci particolari che propongono i cecoslovacchi. Aprirà verso le 20 per poi proseguire fino alla mezzanotte allestendo tanti banchetti con tavoli e sedie grazie alle quali gli estimatori dei cibi stranieri potranno apprezzarne la bontà. Ci saranno proposte di pelletteria artigianale e tanti birrifici che della loro artigianalità ne hanno fatto un brand. "La data della manifestazione è stata posticipata rispetto agli altri anni – prosegue Callegarini – per allungare la stagione. L’aspetto positivo è che la manifestazione con tutti gli espositori non crea una concorrenza alle realtà commerciali locali ma anzi favorisce un maggior afflusso di turisti nei ristoranti e pizzerie del luogo che durante le tre serate molto spesso finiscono per registrare il tutto esaurito".

c. c.