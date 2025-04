Tour dai cappellacci alle coppie ’Il cibo è chi lo fa’ sbarca in piazza

Nella Sala dell’Arengo, in municipio, è stato presentato il progetto ’Il cibo è chi lo fa’, organizzato da ’La Strada dei Vini e dei Sapori’. La 21ª edizione si terrà nel centro storico, in piazza Trento Trieste, fra il 4 e il 6 aprile (tra le 10 e le 20). Il programma completo sul sito www.ilciboechilofa.it.

Saranno presenti 40 produttori provenienti da ogni regione del Paese: a partire dal Piemonte fino alle isole Sicilia e Sardegna, questo fine settimana potrà regalare ai cittadini non solo un momento di ritrovo, ma anche un’occasione speciale dove potersi connettere direttamente con chi produce il cibo che quotidianamente viene assunto. È stato spiegato nel dettaglio anche dalla direttrice della Strada dei Vini e dei Sapori Silvia Bozzato, che assieme a Luca Deserti (Event Manager della medesima associazione) e Angela Travagli (Assessore a Fiere e Mercati del Comune di Ferrara) ha inoltre presentato una grande novità di questa edizione: "In questa tre giorni enogastronomica verranno aperti due punti di riferimento dell’associazione, precisamente agli estremi della piazza: dal lato di fronte al bar Leon D’Oro si potranno chiedere informazioni utili sulla manifestazione e si potrà ritirare un simpatico gadget dell’associazione; dal lato di fronte all’IBS, invece, ci sarà ‘La Casa dei Sapori’, un punto di ristoro dove si potrà degustare un assaggino di tipici prodotti ferraresi. Inoltre – aggiunge Bozzato – sabato 5 e domenica 6 aprile si potrà assistere alla preparazione dei cappellacci alla zucca e delle coppie ferraresi. Sabato alle 11 verranno preparati i cappellacci, mentre alle 16 le coppie ferraresi. Nella giornata di domenica le due dimostrazioni saranno invertite". Deserti ha poi illustrato il laboratorio ’Con le Mani in Pasta’, che si svolgerà sabato nel Palazzo Pendaglia (sede dell’Istituto Superiore Vergani). A partire dalle 10.30, si potranno preparare e assaggiare i cappellacci alla zucca, le coppie ferraresi e la torta tenerina al costo di 25 euro (12 per i bambini sotto i 10 anni). Per partecipare è necessario prenotare tramite i siti www.inferrara.it o su www.stradaviniesaporiferrara.it.