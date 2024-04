Tour dalla caffetteria al negozio. La vetrina diventa un po’ un museo

L’arte figurativa e la letteratura non si propone solo nelle istituzioni pubbliche, come musei e biblioteche. E’ infatti possibile vedere che, camminando sul marciapiede del centro della città, ci sono alcune una vetrina dove, oltre ad essere esposti i prodotti specifici offerti da quella attività economica, è possibile ammirare anche un’esposizione di opere artistiche realizzate da cittadini ferraresi. Accade nella vetrina della Caffetteria, in corso della Giovecca al civico 66, dove sono esposte opere di diversi autori ferraresi. Opere che la gestione del locale propone alla visione della propria clientela ed ai molti ferraresi che hanno l’occasione di transitare sul quel marciapiedi. Tra i vari autori esposti si notano: un’opera grafica di Alfaklee, sculture di Anna Silvia Randi e Silvana Argetto.

I libri di Maurizio Boccafogli, Cicci Zanella, Raffaele Polesinanti, Daria Bignardi, Monica Forti, Dario Poppi, Lidia Foiorentini Chiozzi, Giorgio Pollastri e Clara Mantovani. Mentre nel negozio di ottica di Via Borgo dei Leoni 42, alle pareti sono esposte cinque opere pittoriche realizzate da Maurizio Boccafogli tra le quali “Stupratore di Bambole” e “Bologna 2 Agosto 1980” già selezionate al premio Niccolini gestito da fondazione Cassa di Risparmio Ferrara.