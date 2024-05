Tour dei candidati nelle piazze. Ecco tutti gli appuntamenti

Proseguono gli appuntamenti elettorali nei comuni chiamati al voto l’8 e 9 giugno prossimi. A Riva del Po, la lista Uniti per Riva del Po del candidato sindaco Alberto Astolfi prosegue il tour sul territorio: stasera alle 18.30 terrà un’assemblea pubblica al bar Mickey Mouse di Cologna, mentre domani alla stessa ora sarà al bar-pub "Zerottonix" di Zocca di Ro. Domani, invece, il presidente della Regione e candidato alle Europee Stefano Bonaccini farà tappa anche nei comuni di Tresignana e Copparo: alle 19.30 interverrà al Teatro ‘900 di Tresigallo per la presentazione della lista e del programma di Tresignana Prima di Tutto, a sostegno della ricandidatura a sindaco di Laura Perelli; poi, alle 21.15, sarà in Piazza della Libertà a Copparo per un comizio assieme al candidato sindaco Enrico Bassi. Sempre in tema elettorale, è on-line il sito internet della Lista Civica Per Copparo Fedozzi Sindaco. "Nel sito https://percopparo2024.wixsite.com/fedozzi-sindaco - spiega Luca Fedozzi - sono disponibili la versione integrale del programma elettorale, diviso in aree tematiche per facilitarne la consultazione, e i curricula, sia del candidato alla carica di sindaco che dei candidati consiglieri comunali. Il sito internet, i canali social Facebook e Instagram ed il canale YouTube della lista saranno sempre accessibili da un unico portale tramite il QR code stampato su pieghevoli e volantini".

Valerio Franzoni