Tour estivo del Teatro Nucleo In Germania, Natasha Czertok porta in scena ’Kashimashi’

di Francesco Franchella

Dai piccoli borghi ai festival in Italia e in Europa , tutte le tappe del tour estivo del Teatro Nucleo che toccherà anche l’Argentina. Nell’ambito del progetto ERSA Emilia Romagna Scena Aperta, ideato dalla stessa compagnia per ‘portare il teatro nei piccoli comuni senza teatro ‘, è stato realizzato un piccolo festival di tre giorni nel Comune di Cerignale, che per il terzo anno consecutivo ha scelto di aderire alla rete ERSA, portando quattro spettacoli dal vivo nelle diverse località del Comune piacentino. In Veneto ospitati da Auser Ficarolo e Polesine Progressista, hanno poi presentato il cabaret musicale P.O.P. Piccola Orchestra Pasolini. La prossima data sarà in Germania, al Sommerwerft internationales theaterfestival am fluss: oggi l’attrice e regista del Nucleo Natasha Czertok porterà in scena "Kashimashi", con Veronica Ragusa alla parte tecnica, un "bestiario privato" attraverso il quale indaga, con una buona dose di autoironia, gli stereotipi in cui ci riconosciamo, che rifiutiamo o in cui ci sentiamo costretti. Si torna poi in un borgo emiliano, a Vidiciatico (BO) il 16 agosto con "Il Viaggio di Vega", spettacolo in cui convergono teatro, danza e teatro di figura, diretto da Natasha Czertok che salirà sul palco del Cinema Teatro La Pergola insieme alle attrici Martina Mastroviti e Lisa Bonini, ospiti della rassegna "Due mesi di grande cinema e spettacolo" nell’ambito di Bologna Estate 2023. Dal 17 al 19 agosto Teatro Nucleo arriva in Ungheria con P.O.P. Piccola Orchestra Pasolini, un concerto-spettacolo per commemorare i momenti salienti della vita e della carriera di Pier Paolo Pasolini, con Marco Luciano, Veronica Ragusa, Giulio Belletti e Giacomo Maccanti. Sabato 26 agosto Teatro Nucleo torna a Roma per presentare "La Lingua dei Fiori" al Giardino degli Aranci nell’ambito del festival ScenArte organizzato da Abraxa Teatro. La nuova produzione di Teatro Nucleo, diretta da Marco Luciano e Natasha Czertok, vede in scena le attrici e gli attori che hanno preso parte al corso di alta formazione teatrale "Atleti dell’Anima" curato da Teatro Nucleo da febbraio a maggio 2023. Il 27 agosto Natasha Czertok condurrà il laboratorio di teatro nel paesaggio ‘Theatrum Silvis’ alla Malga Valli di Barcis (Pordenone) nell’ ambito del festival ‘Teatro fuori dai teatri’ (per info - [email protected])

‘La lingua dei fiori’ verrà portato in scena anche sabato 9 settembre a Castello di Cusercoli, località del Comune di Civitella di Romagna che da quest’anno ha aderito alla rete ERSA Emilia Romagna Scena Aperta. Contemporaneamente Horacio Czertok sarà ad "Altre Visioni - contro festival di teatro nei boschi di Coltano" (PI) ospitato dalla compagnia Animali Celesti, per due giorni all’insegna del teatro e della ricerca teatrale con incontri, laboratori e la presentazione di "Contra Gigantes", soliloquio di e con Horacio Czertok nato da una riflessione e studio sul Don Quijote de la Mancha di Miguel de Cervantes Saavedra. Per Teatro Nucleo a metà settembre arriverà il momento di ripartire per l’estero: dal 10 al 22 settembre Natasha Czertok e Horacio Czertok saranno in Argentina, a Buenos Aires e Santiago del Estero per la seconda tappa del progetto "Michelangelo Antonioni, la rivoluzione dello sguardo parte da Ferrara". Parallelamente dal 20 al 27 settembre, l’attrice del Nucleo, Veronica Ragusa si troverà in Grecia per l’ Hand made and Recycled Theatre Festival di Atene, portando in scena "Fuga in Me Minore", monologo scritto e interpretato da Veronica Ragusa con la regia di Marco Luciano. Per informazioni e aggiornamenti: www.teatronucleo.org, oppure scrivere a [email protected] per ricevere le newsletter.