Tour in bici e note d’autore. Torna il Burana Festival

Sboccia la primavera e la terza edizione del Burana Festival proporrà oggi alle 14,30 la 2^ "Biciclettata Musicale", l’originale format musicale inserito nel programma annuale della rassegna concertistica. Il ritrovo è previsto dalle 14,15 presso il sagrato della chiesa di San Giacomo Maggiore a Burana di Bondeno, dove sarà ancora possibile l’iscrizione. "Si può partecipare sia in bicicletta che in auto – ha precisato don Roberto Sibani, parroco dell’Unità Pastorale comprendente Burana-Pilastri –. Sarà necessaria la prenotazione. La quota personale è ancora di 5 euro comprendente il contributo sia per i momenti musicali sia per i due rinfreschi".

Il primo concerto, poco dopo, nella stessa chiesa ove sarà atteso il giovane e promettente organista, Jacopo Andreoli, formatosi al Conservatorio "Lucio Campiani" di Mantova, che proporrà un repertorio del barocco italiano. A seguire la partenza del tour in bici sulla tratta Burana-Pilastri, lungo via Ponti Santi, nel tratto costeggiante il Canale del Burana; la sosta, a metà percorso, avverrà in località "L’Ariosta" nella cui borgata si esibirà il Coro da Camera Euphoné, diretto dal maestro Lorenzo Venturoli, una formazione sorta a Ferrara dodici anni addietro specializzandosi in un repertorio polifonico di musica sacra e non, che copre l’arco di quattro secoli: il Gruppo, per l’occasione si esibirà in un concerto di frottole, componimenti di musica popolare senza ordine fisso di rime, e madrigali, sempre componimenti musicali o lirici a poche voci espressi a cappella.

"In quest’area, ci sarà la testimonianza di Raffaele Vacchi, 54 anni, imprenditore della pastorizia, una scelta di vita e non solo un mestiere, quello del pastore, che dopo una crisi aziendale ha voluto seguito una passione. Visto, fra l’altro, che vive in un’antica casa di famiglia del ‘600 limitrofa al nostro passaggio", hanno spiegato dal comitato organizzatore. L’arrivo, infine, a Pilastri coinciderà con il concerto che sarà tenuto dalla Filarmonica "Giuseppe Verdi" di Scortichino, presso l’area del Palazzo Mosti a chiusura della giornata. L’iniziativa è organizzata dalla Parrocchia di Burana e dal Lions International Bondeno Ets, in collaborazione con il Conservatorio Frescobaldi di Ferrara e la Classe d’Organo del Conservatorio "Campiani" di Mantova. E con il patrocinio del Comune di Bondeno. In caso di maltempo si svolgeranno solamente i momenti musicali. Per adesioni e informazioni telefonare ore pasti allo 0532 883303.

Claudia Fortini