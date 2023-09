Tour in bici tra natura e buon cibo a Codigoro. Fiab alla scoperta del Delta

Sono Massimo Biolcatti, referente Fiab Codigoro "Pedale Stanco", e Matteo Mingozzi del direttivo a presentare "Bici in Vigna", un tour sulle due ruote per tutti gli appassionati di questo modo lento ma estasiante, di scoprire il meraviglioso territorio deltizio, che si terrà domenica. Un percorso di 39 chilometri, 7 dei quali su sterrato, con partenza prevista alle 9 da Corte Madonnina a Pomposa. L’azienda agricola che produce buon vino delle sabbie, dalla quale passando per i vigneti si partirà per Bosco Mesola, la Torre Palù, Goro la sua Sacca, si attraverserà il Gran Bosco della Mesola per spuntare al Taglio della Falce, tappa fino alla Torre della Finanza e prima dell’arrivo, previsto verso mezzogiorno, un passaggio alla Chiavica dell’Agrifoglio, così da poter ammirare quasi tutte le opere di bonifica realizzate dagli Estensi. Al rientro presso la Corte Madonnina, coloro che vorranno, al costo di 10 euro potranno effettuare una degustazione. L’associazione codigorese "Pedale Stanco", affiliata alla Fiab, conta una cinquantina a di soci, non solo codigoresi, e si prefissa di promuovere quel turismo ecologico e salutare ovvero la conoscenza dei luoghi a bordo della due ruote. "Purtroppo – affermano i due amici – nell’unica stazione ferroviaria del Parco non abbiamo ancora una carrozza dove caricare le biciclette che aiuterebbe questo turismo in costante aumento e per molti mesi all’anno. Sono molti anni che lo chiediamo ed è incomprensibile pensando alla doverosa valorizzazione del territorio ed alla costante crescita, esponenziale, delle persone che si sono avvicinate alla bicicletta". Informazioni e prenotazioni al 335-6448046.

cla. casta.