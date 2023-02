Tour in cantiere: "Ecco la nuova scuola"

E’ conto alla rovescia ad Argenta per l’apertura al pubblico della nuova scuola primaria di Argenta: un pomeriggio di cantiere aperto per permettere alla cittadinanza di vedere i lavori dall’interno e iniziare a immaginarsi la nuova casa dei ragazzi in età scolare. Sono infatti praticamente terminati i lavori strutturali della nuova scuola elementare di Argenta, in via Matteotti, ora il cantiere entra nella fase di montaggio degli impianti. Si concluderà poi con gli infissi, le finiture e tutti i lavori che porteranno all’apertura del nuovo edificio, completamente antisismico e indipendente dal punto di vista energetico.

L’appuntamento è per venerdì 24 febbraio, quando sarà possibile una visita al cantiere, con accesso organizzato su due turni: il primo alle 16.45 e il secondo un’ora dopo, alle 17.45, con ingresso da via Giacomo Matteotti. Ricordiamo che è obbligatoria la prenotazione tramite QR code presente sulla locandina, o scrivendo un messaggio al numero 329-8323774. "La demolizione-ricostruzione di questa parte della scuola primaria è uno degli interventi più ambiziosi della nostra legislatura – afferma il sindaco Andrea Baldini – Abbiamo investito 5 milioni di euro (il 90% dei quali vengono da contributi esterni) in quest’opera, che è stato il centro della programmazione degli scorsi anni. Abbiamo pensato di organizzare questa visita aperta al cantiere, perché è un’occasione unica per poter vedere un’opera così importante da vicino, cosa che non penso sia capitata spesso a tanti di noi. Capire un cantiere è anche iniziare a immaginarsi come potranno essere abitati e vissuti questi spazi. I cantieri delle scuole sono il nostro primo pensiero la mattina quando ci svegliamo e l’ultimo quando andiamo a letto, e con questo pomeriggio di visita vorremmo condividere l’emozione di vedere crescere una scuola nuova con gli argentani".

L’amministrazione sta facendo degli interventi a tappeto su tutta l’edilizia scolastica del Comune, c’è infatti il bisogno di alzare gli standard della sicurezza e del consumo energetico, ma anche ripensare gli spazi, "per dare ai nostri studenti un ambiente più adatto a loro – riprende il primo cittadino – e alle loro esigenze. Degli spazi più adatti al lavoro che possono fare gli insegnanti con loro, un posto da chiamare scuola e da sentire come casa. Stiamo programmando i prossimi passi, per quanto riguarda lo sviluppo del plesso di Argenta. Stiamo completando l’affidamento che ci permetterà di partire con i lavori della nuova materna e abbiamo candidato il proseguimento del rifacimento delle elementari e delle medie, perché il nostro obiettivo è avere uno spazio completamente sicuro, dedicato a studenti e insegnanti".

Franco Vanini