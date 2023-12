Tour nelle frazioni, tappa a Portoverrara. Tra progetti e problemi

L’Amministrazione incontra le cittadine e i cittadini nelle frazioni. Tutti gli incontri si svolgeranno alle 18.

Di seguito il programma degli appuntamenti ai quali sarà presente il sindaco Dario Bernardi (nella foto) oppure di volta in volta altri componenti della giunta. Sul tavolo ci saranno programmi, progetti, lavori e i problemi che gli stessi cittadini avranno la possibiltà di esporre in maniera diretta. Il prossimo appuntamento in programma sarà domani nella frazione di Portoverrara, l’incontro con la popolazione nella sala civica. Giovedì 7 dicembre sarà la volta di Gambulaga, la frazione più popolosa. Anche in questo caso l’iniziativa nella sala civica. Si passa quindi a martedì 12 dicembre, tappa nella piccola Sandolo (sala civica). Giovedì 14 dicembre il tour della giunta tocca Maiero (sala Civica). Martedì 19 dicembre siamo a Portorotta, dibattito nell’ex asilo parrocchiale. giovedì 21 dicembre è la volta di RUnco, anche qui nella sala civica.