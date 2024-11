Tour tra i campi. Doppia Delizia

Oggi l’anello del Rinascimento. Itinerario ad anello, con partenza e rientro a Ferrara, che si svolge con intermodalità bici-barca. Il percorso prevede il passaggio in bicicletta nella campagna ferrarese e la visita delle Delizie del Belriguardo e del Verginese. Infine dalla Chiusa di Sabbioncello, rientro a Ferrara in barca, navigando sul Po di Volano (45 km in bicicletta). L’iniziativa organizzata da Visit Ferrara, a cura dell’agenzia Link Tours. Ore 9. Ritrovo davanti all’agenzia di viaggio Link Tours (via Garibaldi, 103), eventuale noleggio biciclette. Partenza in bicicletta; attraversato il centro cittadino, si uscirà dalla città costeggiando le antiche Mura. Dopo aver oltrepassato le campagne ferraresi (circa 19 km), si arriverà a Voghiera. 10,30. Visita guidata della Delizia del Belriguardo. 11,30. Proseguimento per la Delizia del Verginese (8 km) e visita guidata in esterno.