Tour tra i presepi sull’acqua, poi la marcia delle Befane in piazza

COMACCHIO

Si rinnova anche quest’anno, a chiusura delle festività, il tradizionale appuntamento dell’Epifania a Comacchio con ‘A Van la Vacie’. Una due giorni di iniziative particolarmente attesa quella che animerà la città lagunare a partire da domani pomeriggio, con l’anteprima della Festa della Befana. Alle 14.30 in piazzetta Trepponti, si terrà la sfilata delle Befane con Minnie e Topolino nelle vesti della tradizione comacchiese. Alle 15.30 ci sarà la possibilità di partecipare alla ‘Passeggiata tra storia e presepi’, una visita guidata tra gli scorci più caratteristici di Comacchio, alle luci dei tradizionali presepi realizzati sull’acqua: l’incontro con la guida è fissato per le 15.15 presso l’ufficio IAT in via Agatopisto n° 2 (tariffe: 10 euro adulti – 5 euro ragazzi da 11 a 18 anni - gratuito fino a 10 anni). Alle 16, ad animare il centro storico sarà il tradizionale evento de’ ‘La Tamplà’, la marcia delle befane che intoneranno ‘A Van La Vacie’, procedendo al ritmo incessante di tamburi ricavati da pentole e altri contenitori. Alle 16.30 dalla Torre dell’Orologio scenderà la tradizionale Befana dei Pompieri in volo, mentre alle 17 presso il Villaggio Comacchioland, allestito presso l’Arena di Palazzo Bellini, è in programma la merenda della Befana con proclamazione della Befana vincitrice. Sabato la festa prosegue: dalle 9.30 in centro storico saranno allestiti i mercatini della Befana; dalle 10.30 alle 12, presso la Manifattura dei Marinati, giungerà la Befana per incontrare i bambini.

Nel pomeriggio alle 15, in centro storico e al Villaggio ComacchioLand è prevista la distribuzione gratuita delle calze piene di dolciumi a tutti i bambini. Alle 18, il gran finale sul Trepponti con la Befana che saluterà i bambini tra musica, balli ed un meraviglioso spettacolo piroteatrale a illuminare il monumento simbolo della città. Il tutto sotto l’organizzazione e la direzione artistica dell’associazione Marasue, con il patrocinio del Comune di Comacchio. Non mancheranno iniziative nemmeno nelle frazioni, nella giornata dell’Epifania del 6 gennaio. In piazza della Rimembranza a San Giuseppe di Comacchio, dalle 15 alle 20 presso il Villaggio di Babbo Natale è prevista animazione e intrattenimento per i bambini in compagnia della Befana, con esibizione di danza a tema del gruppo Zumba A.S.D. Just for fun: l’iniziativa è curata dall’A.C.D. San Giuseppe. Sempre sabato 6 gennaio, A Lido degli Estensi, l’associazione Noi che ci crediamo ancora, propone ‘La Befana vien dal Mare’ lungo viale Carducci.

v.f.