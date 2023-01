Tour tra la storia naturale

Il Comune di Ferrara mette a disposizione dei cittadini un virtuale tour del museo di Storia naturale. L’idea è diventata realtà grazie al ‘virtual tour’ sul sito web del museo (https:storianaturale.comune.fe.it), che consente di esplorare online le sale del museo civico e i suoi reperti storici e scientifici. Ci sono anche altri cinque video sul canale Youtube del museo (https:[email protected]) che raccontano la storia, le attività e le collezioni del museo, approfondimenti su alcune specie del territorio. Alla presentazione del progetto, finanziato in buona parte dalla Regione, l’assessore all’Ambiente Alessandro Balboni, il senior innovation officer del Laboratorio Aperto di Ferrara Marco Antonio Rizzo, il direttore del Museo Stefano Mazzotti con la ricercatrice Carla Corazza. "E’ un progetto che consegneremo alla Ferrara di domani – dichiara Balboni –. Il Comune ha programmato un intervento di rigenerazione e riqualificazione destinato a innovare il volto del museo di Storia naturale. Il progetto di mapping virtuale consentirà sia di continuare a visitare in modalità online il museo quando questo sarà chiuso per i lavori di ristrutturazione, sia di cristallizzare l’immagine del percorso museale come lo conosciamo oggi e come lo hanno conosciuto finora generazioni di ferraresi".

Lauro Casoni