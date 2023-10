Tour tra storia e bellezza. Boom di turisti nei palazzi

Buona la prima. Ieri, debutto delle giornate d’autunno del Fai, arte e palazzi sono stati presi d’assalto dai turisti che sono arrivati in città sulla spinta delal giornata di sole ed anche da tanti residenti che hanno scoperto e riscoperto tesori a volta della porta accanto.

Hanno fatto da guida, nella due giorni che replica anche oggi, i volontari e gli studenti degli istituti Bachelet, Aleotti-Dosso di Ferrara e Rita Levi Montalcini di Argenta. Hanno aperto le porte importanti palazzi. Tra questi, palazzo Bevilacqua Costabili, in via Voltapaletto 11, sede del dipartimento di economia e management dell’Università di Ferrara; palazzo Nagliati Braghini Rossetti, in corso della Giovecca 59, storica sede dell’omonima fondazione, che ospita gli uffici di Allianz bank; palazzo Canonici Mattei, in corso Biagio Rossetti 34, dove si entrerà in un appartamento che oggi ospita uno studio di ingegneri. Gli itinerari alla scoperta del bello e della nostra storia hanno toccato anche la provincia. Ad Argenta il percorso, della durata di 90 minuti, attraverso i luoghi dell’Argenta perduta e di don Minzoni, a cento anni dalla morte. A Cento il tour guidato ha portato i visitatori nella basilica Colleggiata di San Biagio, in via Ugo Bassi 47. Un’emozione salire sul campanile, accompagnati dall’unione campanari di Bologna. "Dobbiamo riuscire a condividere la bellezza – le parole di Marco Gulinelli, assessore alla cultura durante la presentazione dell’iniziativa del Fai – è un atto dovuto nei confronti del patrimonio artistico della nostra città e della nazione, qualcosa di cui abbiamo bisogno come elemento di sopravvivenza. Il Fai dimostra una grande sensibilità per la città, coinvolgendo i giovani, che sono la nostra linfa vitale per presente e futuro". Nel 25° compleanno del dipartimento di Economia e Management, la sua sede principale ha dato il benvenuto ai turisti. Filo conduttore del percorso il legame tra la vita delle persone, l’architettura e l’arte. Negli altri due palazzi ferraresi, Nagliati Braghini Rossetti e Canonici Mattei, viaggio tra le decorazioni di pittori e decoratori di grande rilevanza nell’Ottocento ferrarese, tra cui Felice Giani e la sua bottega. La basilica centese ospita opere del Guercino, di Lorenzo Sarti e di Marcello Provenzali, alcuni degli artisti più importanti del barocco in area bolognese- centese. Per visitare i siti aperti occorrerà presentarsi direttamente sul luogo prima dell’inizio della visita. Contributo minimo di 3 euro a persona.