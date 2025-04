Toyota, nuove risorse e assunzioni. Dal ministero 49 milioni di euro

Tenete in fresco lo spumante: sono in arrivo oltre 94 milioni (e altri 7 circa di agevolazioni) dal Mimit per la Toyota di San Giovanni e di Bologna, da ultimo ma non ultimo l’assunzione di 307 persone. L’annuncio è del ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, che ha approvato la stipula di un accordo di sviluppo relativo a un investimento di oltre 94 milioni di euro, da realizzarsi in Emilia-Romagna, con l’obiettivo di sostenere la filiera produttiva del metallo e dell’elettromeccanica e favorire l’incremento occupazionale. Il programma di sviluppo è stato presentato da L.T.E. Lift Truck Equipment e Toyota Material Handling Manufacturing Italy, entrambe imprese di grandi dimensioni appartenenti al gruppo Toyota Industries Corporation. Le due società sono specializzate nella produzione e commercializzazione di componenti e attrezzature per la movimentazione delle merci (carrelli elevatori). L’accordo di sviluppo è composto da due progetti di investimento produttivo da realizzare nei comuni di Ostellato e Bologna, nonché da due progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale da portare avanti in Emilia-Romagna.

"E’ una notizia bellissima – esulta il sindaco di Ostellato, Elena Rossi – che aspettavamo da tempo. Aprirà prospettive occupazionali di cui abbiamo bisogno. La Toyota ricade nella ZLS, Zona logistica semplificata, di Ostellato e potrebbe aprire nuove prospettive". La maggior parte delle assunzioni dovrebbero andare in porto a San Giovanni, anche l’insediamento di Bologna è soprattutto logistico. L’investimento, oltre a prevedere un incremento occupazionale di 307 lavoratori, genererà effetti positivi sulla filiera diretta e allargata, consolidando la presenza di investitori esteri sul territorio nazionale. Il Mimit, ritenendo il programma di particolare rilevanza strategica in relazione al contesto territoriale e al sistema produttivo interessato, "sosterrà l’investimento con la concessione di 6.963.491 euro di agevolazioni, al netto dei costi di gestione, per i progetti di ricerca e sviluppo".

Franco Vanini