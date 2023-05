Toyota, ok al rinnovo del contratto "Passo cruciale per i lavoratori"

di Franco Vanini

Un rinnovo importante per i lavoratori, l’azienda e il territorio. "Con gli elementi retributivi introdotti e lo sguardo alle buone pratiche, crediamo che il contratto possa essere un buon biglietto da visita nei confronti dei nuovi talenti che cerchiamo di portare a bordo", così Lift Truck Equipment SpA, azienda del Gruppo Toyota Material Handling con sede a San Giovanni di Ostellato sul rinnovo del contratto, in risposta alla Fiom Cgil.

"In questi ultimi tre anni – afferma l’amministratore delegato Michele Di Iorio – abbiamo affrontato molte sfide e tra queste la pandemia Covid-19, l’instabilità dei mercati legata al caro energia e ai costi delle materie prime dovuto al conflitto in Ucraina. E in questa fase abbiamo dimostrato una grande capacità di resilienza grazie all’aiuto di tutti". Malgrado questo quadro sociale così complesso, "LTE ha impegnato molte risorse per accrescere la propria produttività e competitività, consolidando il proprio posizionamento nel Gruppo Toyota, con una attenzione molto forte anche alle politiche ambientali e a valorizzare le risorse umane. Nel rinnovo del contratto – prosegue – abbiamo tenuta alta l’attenzione alla sostenibilità economica del contratto sul lungo periodo, ma contemporaneamente abbiamo tenuto presente l’importanza che l’impianto ha nel territorio del Basso ferrarese dal punto di vista occupazionale".

Lte impiega 600 addetti che abitano principalmente nei comuni più prossimi a Ostellato e tra questi molti giovani (l’età media è di 38 anni). "In questi anni – spiega Alex Tagliatti referente per la selezione del personale produttivo e per le relazioni Industriali – abbiamo stretto i rapporti con tutti gli enti formativi del territorio e nel contratto abbiamo ribadito l’importanza delle azioni legate alla formazione. Un passo in avanti importante è stata l’introduzione di forme di smart working".