Tper, aumentano i passeggeri "Ma distanti dai numeri pre Covid"

Aumentano i passeggeri dei mezzi pubblici, sia urbani che extraurbani. Siamo ancora lontani dai numeri pre pandemia, ma la ripresa è evidente, con un dato annuale che si sta via via riallineando con il trend del 2019. A dirlo sono i dati resi noti da Tper in occasione della chiusura del bilancio 2022. Un anno che, si legge in una nota dell’azienda dei trasporti, "si chiude all’insegna della solidità e accelera sugli investimenti nonostante le tante sfide aperte".

Passeggeri. Il dato più significativo per inquadrare l’andamento del servizio è proprio quello relativo agli utenti. Il confronto con gli anni precedenti (il 2021 come periodo ancora pandemico e il 2019 come riferimento di una fase antecedente all’emergenza mondiale) parla chiaro. Nel 2022, tra Bologna e Ferrara i trasportati hanno raggiunto quota 126 milioni (113,6 milioni nel capoluogo di regione e 12,4 milioni della provincia estense). La distanza dal periodo pre-Covid è evidente (si parla di un -17% sul 2019), anche se l’anno scorso ha registrato un incremento di oltre 19 milioni rispetto al 2021. Entrando nel dettaglio del bacino ferrarese, dei 12,4 milioni di passeggeri 8,6 hanno utilizzato il trasporto urbano, 3,8 l’extraurbano. Il dato è in sensibile crescita rispetto a quello del 2021, quando i viaggiatori complessivi erano 9,8 milioni (6,7 per le linee urbane e 3,1 per le extraurbane). I numeri del 2022 sono però ancora inferiori a quelli del 2019, anche se le cifre si stanno riallineando. Il dato dell’anno precedente alla pandemia parla di 13,6 milioni di passeggeri complessivi (9,2 sull’urbano e 4,4 sull’extraurbano. "L’uscita dalla fase pandemica – è l’analisi dell’azienda – è accompagnata da un chiaro segnale di affezione al servizio, sostenuto anche dalle politiche della Regione e delle amministrazioni locali per incentivare l’uso del mezzo collettivo attraverso abbonamenti gratuiti per studenti under 19 e tariffe agevolate".

Abbonamenti. Nel bacino estense, gli abbonamenti annuali Tper sottoscritti nel 2022 sono stati 18.526. A questi si aggiungono 60.091 abbonamenti mensili. Il dato degli annuali risulta in netto aumento rispetto all’anno di riferimento pre pandemia. Nel 2019, infatti, gli abbonamenti annuali furono 13.751, mentre i mensili 69.196. Lo slancio degli annuali è legato principalmente alle politiche regionali di gratuità entro certi parametri Isee.

I costi. Inflazione e rincari hanno pesato fortemente sui costi. Nel 2022 l’azienda ha visto aumentare di oltre 12 milioni le spese per carburanti ed energia. Decisivo, in questo frangente, l’intervento dei ristori straordinari.

Investimenti. Nel 2022 Tper ha investito oltre 30 milioni di euro e nei primi mesi del 2023 ha tracciato le basi per portare a compimento il piano per il prossimo triennio, che prevede investimenti per oltre 230 milioni: 106 in infrastrutture e sistemi e oltre 130 per l’acquisto di 366 nuovi mezzi, dei quali 287 per il bacino di Bologna e 79 per quello di Ferrara. Sul nostro territorio è in corso un piano di sviluppo mezzi nell’ambito della politica del rinnovo delle flotte nella direzione della massima ecosostenibilità. Per Ferrara, inoltre, l’azienda ha deciso di introdurre bus a idrogeno acquistati con i fondi del Pnrr, con orizzonte 2024 e 2026. Anche grazie a queste politiche, fanno sapere da Tper, la città estense risulta tra le realtà italiane con quota più alta di mezzi a basse emissioni.

