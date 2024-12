"Tper tra soliti ritardi, utenti al gelo e bus sostitutivi"

Caro Carlino,

chiedo ospitalità per questa lettera rivolta a Trenitalia Tper. Cara azienda, in due giorni di utilizzo del nuovo treno Pop sulla tratta Ferrara-Ravenna, per la corsa dei pendolari delle ore 7.08 (treno 17607) siete riusciti a superarVi:

1) in negativo, martedì 17 dicembre quando avete scaricato al freddo la vostra utenza ad Alfonsine, cancellando le ultime due tappe, perchè il treno aveva accumulato troppo ritardo, con motivazione “causa circolazione perturbata” ed affidandoci ad un bus - arrivato dopo 15 minuti a congelarci fuori dalla stazione di Alfonsine - che è arrivato a Ravenna verso le 9.30 ovvero circa un’ora dopo rispetto all’orario previsto per il treno. Una mancanza di rispetto verso l’utenza che in quasi 10 anni di utilizzo mai avevo riscontrato in maniera così arrogante;

2) in positivo, mercoledì 18 dicembre quando lo stesso treno Pop 17607 è partito da Ferrara con 17 minuti di ritardo “per consentire un ulteriore controllo tecnico prima della partenza” (testuale) ma arrivando poi a Ravenna alle 8.31 addirittura con 2 minuti di anticipo a conferma del fatto che partire alle 7.08 è una inutile tortura, quando si potrebbe serenamente partire con più agio oppure anticipare di pochi minuti per evitare la folle e lunghissima sosta a Gaibanella ad ammirare il panorama bucolico. Per percorrere 74 km metterci un’ora e 25 minuti è roba da terzo mondo. Grazie.

g. d.