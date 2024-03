Tra attriti social e temi concreti. Primi volti nuovi

Nuovi volti, attivismo delle civiche e al centro, qualche timida promessa di non avvelenare il confronto (prontamente rovinata dai social che, illudendo di conquistare le folle, finiscono solo con l’avvelenare il clima), tentativi di ragionare sui temi concreti. Quando mancano poco meno di tre mesi alle amministrative dell’8 e 9 giugno, la campagna elettorale è già pienamente entrata nel vivo non solo in città ma anche in provincia. I partiti iniziano a svelare le proprie carte: ha esordito il Pd ferrarese schierando, accanto ad alcuni volti storici della sinistra, anche un bel parterre di donne e giovani che rivelano il tentativo di rompere, almeno parzialmente, con il passato.