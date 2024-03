Tra attriti social e temi concreti. Primi volti nuovi

Bendin

Ci sta provando la Lega, inserendo nomi nuovi in grado di rilanciare un partito in calo di voti a livello nazionale e che, in Consiglio comunale, non ha portato alcun valore aggiunto; promette una ventata di novità il gruppo di Anna Zonari, attento ai temi dell’ambiente, del sociale e dell’inclusione. E mentre cresce l’attesa per conoscere i candidati nelle liste direttamente collegate al sindaco uscente Fabbri e al suo principale sfidante Anselmo - che lancerà ufficialmente la campagna elettorale sabato prossimo, in concomitanza con la riapertura della cattedrale -, al centro, Forza Italia scalda i muscoli, rinvigorita dai risultati incoraggianti conseguiti in Abruzzo e dal ritrovato legame col mondo produttivo, mentre l’assessore Maggi scioglie la riserva e lancia la propria civica in appoggio al primo cittadino, promettendo di rispolverare la tradizione liberaldemocratica.

Nel (più o meno) vasto campo centrista si colloca anche la candidatura di Daniele Botti, altra novità: formalmente civico ma sostenuto da Italia Viva, riuscirà a infiammare il magma astensionista e ad intercettare i voti dei giovani? L’ambizione non manca. E i Cinque Stelle? Quasi irrilevanti in passato, hanno ritrovato slancio nell’alleanza con i Dem e nella candidatura di Anselmo, riuscendo a coinvolgere molte associazioni ambientaliste orfane di riferimenti politici. E’ forse presto per parlare di temi concreti ma Zona franca urbana, infrastrutture, lavoro, immigrazione (ieri il convegno di Fd’I e il 2 marzo il corteo della sinistra), ambiente e sanità iniziano a trovare spazio nel lessico dei politici. A patto che non se ne discuta sui social network, dove sono già iniziate le scaramucce tra il sindaco uscente e il candidato del centrosinistra. Specie su temi come la sanità, che hanno a che fare con la vita vera

delle persone e con la loro sofferenza, e che dovrebbero entrare nelle agende elettorali, sarebbe saggio evitare querelle nel tentativo di mettersi in mostra o di alzare il ditino. Qui contano impegno serio di tutti, studio, atti politici concreti e presenza nei luoghi decisionali.