Tra avanguardia e tradizione Un’ode alla tagliatella emiliana

Lo spunto lo offre Roberto Pazzi, fin dalla prefazione: "L’uomo è ciò che mangia", iconica frase del filosofo Feuerbach, che bene esprime il contenuto di ‘Ode alla tagliatella’, libro-guida di un architetto ferrarese con doti da recensore, Andrea Veronese. "Ho raccolto in queste pagine le memorie e le impressioni di quasi cinque anni di scorribande per l’Emilia-Romagna: gite in auto, in motocicletta, a volte in treno; spesso con la compagnia di amici, a volte da solo. Molto spesso all’ora di pranzo o della cena mi sono fermato in qualche trattoria, bar, ristorante più o meno raffinato e quasi sempre ho ordinato un piatto di tagliatelle". Il volume, edito da Minerva, verrà presentato oggi a Libraccio, ed è una vera e propria ‘guida alle buone tagliatelle al ragù in 100 luoghi dell’Emilia-Romagna’. Con una dote innata da recensore, ma anche da cantore, Veronese costruisce un viaggio che da Parma, passando da Reggio-Emilia, Modena, Bologna, Ferrara, Ravenna e Forlì-Cesena, arriva fino a Rimini. Dal polo emiliano a quello romagnolo. Ad un primo livello, il libro sembra un interessante ‘trip-advisor della tagliatella’, che, prendendo come esempio il capitolo su Ferrara, offre un appetitoso itinerario tra i diversi e selezionati, agriturismi e ristoranti. Ne deriva un ritratto di una città tanto cristallizzata nel suo passato quanto pronta ad evolversi verso l’avanguardia della ristorazione. Così, alla tradizione dell’albergoristorante Tassi di Bondeno, con le sue tagliatelle salsiccia e fagioli e il suo famoso carrello dei bolliti, si contrappone la ‘Manifattura Alimentare’ di via Palestro dello chef stellato Piero Di Diego: "locale, trattoria, negozio, take away, non so dire. Ditelo voi. Ma prima di dire, di definire, passate di lì e assaggiate le tagliatelle". La sentenza del recensore? "Quando una tagliatella ha questa qualità è un miracolo, quindi è, per definizione, non spiegabile". O meglio, si può anche spiegare analizzando il libro su un secondo piano di lettura, ancora una volta offerto da Pazzi, che definisce il volume "una vera chicca, scritto in stato di grazia pellegrinoartusesca"; che ricorda come la nostra civiltà sia nata a tavola, col Simposio di Platone, con l’Ultima cena di Cristo; e che quando il cibo si fa mezzo di riflessione metafisica, artistica e poetica, va lodato e amato, attraverso un’ode che, nel caso della tagliatella, si può già trovare in libreria: il libro di Andrea Veronese.

Francesco Franchella