Tra bancarelle e giochi. La primavera al Massari

Una due giorni al parco Massari tra laboratori, espositori e svago. E’ la terza edizione di un appuntamento a sostegno della Fondazione Ado che si terrà domani e domenica. ‘Festa di Primavera al Parco Massari’, questo il titolo dell’appuntamento per bambini e famiglie.

La manifestazione è stata presentata, in municipio, dall’assessore alle politiche sociali Cristina Coletti, Gisella Rossi (presidente della Fondazione Ado), Alessandra Scotti (responsabile Feshion Eventi) e Paola Di Paolo (rappresentante Circi), è promossa dalla Fondazione Ado e da FEshion eventi. "La collaborazione fra Ado e Feshion continua a dare frutti importanti – spiega l’assessore –. Un rapporto speciale che si traduce nell’organizzazione di numerose iniziative volte ad avvicinare la cittadinanza all’attività di Ado effettuata nel campo delle malattie oncologiche". Al Parco Massari 20 espositori, denso il programma fra laboratori e iniziative. Novità dell’evento è la presenza di Circi, che domani alle 16 metterà in scena uno spettacolo, gratuito, di magia e sketch. "Il ricavato – sottolinea Gisella Rossi – consentirà di proseguire l’attività di assistenza ai malati oncologici terminali, che noi offriamo gratuitamente. Il Comune è al nostro fianco. Siamo davvero grati per il sostegno". L’ingresso al Parco Massari è gratuito, attività e espositori saranno attivi dalle 10 alle 19. Nei due giorni ci saranno bancarelle di artigianato, piante e fiori, abbigliamento ed accessori per bambini, area ristoro, workshop per grandi e piccini, area bimbi con laboratori, gonfiabili, ‘giochi di una volta in legno’ e Lego giganti, ‘cantiere dei piccoli’, maxi percorso sensoriale primaverile.

Mario Tosatti