Tra Beckett e Kafka il filo rosso del ’Compleanno’ di Pinter

Stagione di prosa, al Teatro Comunale va in scena ‘Il Compleanno (The Birthday Party) di Harold Pinter. La rappresentazione oggi alle 20.30, domani alle 20.30 e domenica alle 16. Il Compleanno, la ‘commedia della minaccia’, un contesto che pare di assoluta tranquillità sfocia nell’inverosimile per via dei suoi personaggi. Regia di Peter Stein. Nel cast anche Maddalena Crippa e Alessandro Averone. "Nelle sue commedie scopre il baratro che sta sotto le chiacchiere di tutti i giorni e spinge ad entrare nelle stanze chiuse dell’oppressione". Motivazione del Premio Nobel a Pinter nel 2005. Individui paurosi, isolati dal mondo in uno spazio ristretto, infelici ma al sicuro. Fintantoché non arriva qualcosa o qualcuno a rappresentare una minaccia. Composto nel 1957, Il Compleanno rimane uno dei testi più rappresentativi dell’espressione teatrale di Pinter. La commedia attinge al teatro dell’assurdo di Beckett e alle dimensioni claustrofobiche del Processo di Kafka. Stanley (Alessandro Averone) è un musicista, depresso cronico, ospite della pensione di Meg e Petey (Fernando Maraghini). Meg (Maddalena Crippa) accudisce Stanley, tra i due potrebbe esserci un’attrazione. Nella casa-alloggio vicino al mare di tanto in tanto passa Lulu (Emilia Scatigno), amica di Meg. All’improvviso irrompono sulla scena Goldberg (Gianluigi Fogacci) e Mc Cann (Alessandro Sampaoli), ospiti della pensione. Qualcosa mette in pericolo il pianista. Biglietti da 32 a 8 euro, tariffe per over 65, under 30 e gruppi classe. Info e vendite su www.teatrocomunaleferrara.it, su Vivaticket e in biglietteria del Comunale. Incontro con la compagnia domani alle 12 al Ridotto. Crippa, Averone, Maraghini, Sampaoli e Scatigno incontrano il pubblico. Coordina Marcello Corvino, direttore artistico del Comunale.