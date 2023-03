Tra bellezza e sacralità, i tesori nascosti della Certosa monumentale

Sarà visitabile da oggi nell’antica via Coperta del Castello estense, la mostra fotografica dal titolo ‘Tra beltà e sacralità - la Certosa monumentale di Ferrara’. L’esposizione rimarrà visitabile fino al 31 marzo. Nel prestigioso spazio ventuno soci del Fotoclub di Ferrara espongono le fotografie fatte al complesso monumentale, tramite una quarantina di pannelli di grande formato, mostrando gli aspetti più significativi dell’architettura esterna caratterizzata dal calore caldo del cotto ferrarese, per passare poi alle opere d’arti delle sepolture, con i colori e le sfumature tenui dei marmi e dei gessi. Seguendo la traccia della sacra bellezza dettata dai personaggi ferraresi lì sepolti e degli scultori che li hanno omaggiati con le loro pregevoli opere. La mostra ha ottenuto il patrocino della Provincia. In mostra opere Opere di Cristina Beltrami, Cristiana Susi Bonazza, Simona Bonora, Maurizio Bottazzi, Mauro Buzzoni, Licia De Marco, Roberto Del Vecchio, Sergio Guerra, Anna Maria Mantovani, Francesco Marconi, Sergio Orlandini, Bruno Puglioli, Alessandro Romagnoli, Simone Sabbioni, Maurizio Tieghi, Marina Viel e Luca Zampini.