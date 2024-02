Tra bollicine e tradizioni. Salama, nasce la confraternità

Un piano didattico formativo che abbina la formazione culinaria con i sommelier. Si è tenuta, ieri mattina, la presentazione dei progetti che saranno realizzati in sinergia tra Ais (Associazione Italiana Sommelier) e l’Istituto ‘Vergani-Navarra’, per un impegno su base triennale e che si rinnoverà annualmente. All’incontro hanno partecipato l’assessore Angela Travaglia, il dirigente scolastico dell’Istituto ‘Vergani-Navarra’ Massimiliano Urbinati, Francesco Mazzoni, delegato AIS Ferrara, Angela Ugatti, delegata Ais Ferrara, Andrea Marzola, referente Amira e Aibes oltre a Liboria Trotta, associazione cuochi estensi. Tra i progetti previsti la costituzione della ‘confraternita della salama da sugo’ nella sede centrale dell’Istituto ‘Vergani-Navarra’, un percorso Igp (degustazione in asse con sommelier) tra marzo e novembre di quest’anno. Infine, la realizzazione di una serata a degustazione di birra e i suoi abbinamenti. A spiegare l’accordo il dirigente scolastico del ‘Vergani-Navarra’ Massimiliano Urbinati, il quale ha ringraziato AIS per la rinnovata fiducia: "Questo ci permetterà d’intraprendere un percorso di ‘crescita’ ulteriore del nostro istituto e ringraziamo Ais per averci scelto per questi progetti. Vogliamo diventare un ‘hub’ e centro servizi della cultura culinaria e del vino. Tutto questo volgendo lo sguardo ai nostri studenti, per permettere a chiunque di essere parte di una crescita nei vari ambiti di conoscenza culinaria come stiamo facendo con ‘chef per un giorno’, arricchendolo ora con i professionisti di Ais". Il piano prevede la pianificazione di cene didattiche a tema quali il metodo in Emilia (metodo classico), la serata Champagne, Sangiovese-Lambrusco ‘mon amour’, ‘Red and fish’ con abbinamento di vino rosso. A completare, sulla stregua del progetto già attivato ‘chef per una sera’, ci sarà ‘4 chef e 4 vini’. Tutti percorsi che vedranno la valorizzazione dei prodotti culinari della tradizione con precisi abbinamenti dei vini. Il tutto con apertura anche all’esterno dell’istituto. "Positivo – conclude l’assessore Angela Travagli – fare ‘rete’ tra scuole, associazioni di professionisti ed amministrazione comunale".

Mario Tosatti