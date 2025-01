Tra boschi e oasi, ecco le visite alle zone umide

In occasione della Giornata Mondiale delle zone umide, il Parco del Delta del Po Emilia-Romagna organizza tre appuntamenti per far conoscere altrettanti siti naturalistici. Il primo è in programma sabato, dalle 9 alle 12, con escursioni guidate e gratuite a Boscoforte. I referenti del Parco del Delta del Po Emilia-Romagna saranno disponibili per accompagnare i visitatori alla scoperta del percorso naturalistico realizzato nella splendida Oasi che si inoltra nelle Valli di Comacchio. L’Oasi di Boscoforte è collegata all’argine del Fiume Reno: si raggiunge percorrendo via Rotta Martinella (Anita, Ferrara) proseguendo poi lungo l’argine del Fiume. Il sito è anche raggiungibile in bicicletta (da Est) giungendo dall’Argine degli angeli, fra valli e fiume (l’ingresso sarà libero, senza prenotazione).

Domenica invece, Legambiente Ravenna – Servizio Vigilanza Ambientale, Museo NatuRa e Atlantide, invitano cittadini e appassionati a una visita guidata alla foresta allagata di Punte Alberete, nel Ravennate. L’alternarsi di ambienti di bosco inondato, praterie sommerse, spazi aperti protegge in febbraio la rara flora ancora dormiente e i furtivi movimenti della fauna tipica degli ambienti palustri. Punte Alberete è capace di trasmettere in ogni stagione suggestioni uniche e ad essa sono dedicati ambiziosi progetti di riqualificazione, nonché quotidiana attenzione per tutte le componenti naturali che il sito ospita: un esempio virtuoso di recupero e valorizzazione. Il ritrovo sarà al parcheggio di Punte Alberete, al chilometro 8 della Statale Romea a Ravenna; due gli appuntamenti previsti: alle 8.40 (partenza alle 9) e alle 10.40 (partenza alle 11) con ingresso gratuito.

Infine, domenica 9 febbraio, il Circolo Legambiente Delta del Po di Comacchio e le Guardie SVA (Servizio Vigilanza Ambientale) della provincia di Ferrara, organizzano una visita nella Oasi naturalistica protetta "Valli Canneviè-Porticino" nella frazione codigorese di Volano. L’escursione è gratuita: l’incontro è previsto alle 8.30 nel parcheggio dell’hotel Rurale di Canneviè (Via per Volano n° 45, Codigoro); alle 9 saranno presentate le caratteristiche ambientali e la presenza di biodiversità formata da vegetazione pioniera per le valli salmastre, frequentata da una ricca varietà di avifauna che sosta e nidifica. Saranno inoltre illustrati gli aspetti storici che hanno portato alla bonifica di grandi estensioni di paludi e di valli produttive. È gradita la prenotazione con un messaggio WhatsApp ai numeri 339-8556163; 340-7313277.