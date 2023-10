Tra cene e giochi, purché mascherati. Gli eventi della ’paura’

Tutto pronto per l’evento più ‘mostruoso’ e originale dell’anno. Una serata di Halloween che nel tempo è divenuta sempre più un appuntamento in costume molto sentito anche nel territorio ferrarese. Una festa che richiama e coinvolge bambini, ma anche gli adulti, che si cimentano tra trucchi ‘mostruosi’, costumi, cene a tema e sfilata. In questi giorni anche un originale concorso della zucca più grande. La festa dei colori e maschere vedrà una suggestiva cena spettacolo a tema nel Castello Estense dal titolo ‘Escape Castle – La Fuga del Vampiro’. In occasione della notte di Halloween, si terrà quest’appuntamento promosso da Feshion eventi, dedicato ad adulti senza dimenticare momenti di gioco anche per i bambini. La serata inizierà alle 20.30, disponibili solo 100 posti, chiaramente il dress-code dovrà essere a tema e in costume di Halloween. Il format è pensato per adulti, per i più piccoli verrà proposto un apposito menù baby. La serata avrà luogo nell’Imbarcadero.

A caratterizzare la serata, oltre costumi e maschere, anche la cena completa a cura dell’Agriturismo la Florida, che comprende tortino di zucca con fondata di formaggio, lasagna alla zucca stregata e ragù bianco di salsiccia, arrosto profumato alle mele con contorno, torta tenerina di zucca. Spostandosi in territorio di San Luca, festa in maschera dalle 19 nei locali della contrada di via Ippodromo. Un appuntamento gratuito, con giochi per i bambini, un percorso spaventoso, dj set by Fico e un aperitivo per tutti i presenti. Alla cartoleria Mazzoni in via Pomposa, è prevista un’originale sfilata di Halloween, al termine anche la distribuzione dei dolcetti a tutti quei bambini presenti e vestiti a tema.

Per la notte di Halloween come da tradizione i bimbi della città si ritrovano al parco Massari per poi partire con il classico dolcetto o scherzetto per le vie di Ferrara. Nel pomeriggio, dalle 15 e fino alle 18, nella piazzola del bar ‘Central Park’ al Massari si terrà l’evento ‘Il parco incantato – il mistero della strega Sgranocchia’, un divertente percorso interattivo per bambini dai 3 ai 10 anni, dedicato ad Halloween tra i suggestivi alberi del parco.

A Le Delizie di via della Canapa, invece, si è concluso domenica, con una buona partecipazione di pubblico adulto e bambini, una serie d’iniziative per Halloween. Si è partiti, in preparazione della notte di Halloween, con laboratori di come intagliare correttamente una zucca e animazione per i più piccoli. Nell’ambito dell’evento a tema, anche il concorso per indovinare il peso della zucca più grande, vinto da un cittadino ferrarese che è stato bravo a pronosticare il peso di 72,50 kg, come premio gli è stata donata la zucca gigante.

I festeggiamenti per Halloween saranno al centro dell’attenzione anche al Gnam di Vigarano Mainarda, dove è previsto una serie di eventi a tema. Si parte con uno speciale aperitivo, mentre è previsto un menù di Halloween alla carta per la cena firmato dallo chef Simone. Nel ristorante aperitivo, cena e dopocena musicale con musica e dj set.