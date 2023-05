"Tra chicchi e danni. Io, uomo della grandine"

di Mario Bovenzi

L’uomo della pioggia (The Rainmaker) è un film del 1997. A dirigerlo un gigante del cinema, Francis Ford Coppola. Questo invece non è un film, ma con le precipitazioni in qualche modo è legata la vita di Fabrizio Palara, agronomo. Per 20 anni ha fatto il ’perito grandine’, così si chiama il tecnico che va nei campi subito dopo l’ondata di devastazione provocata a volte da chicchi grandi come noci per fare una stima del danno, primo passo perché agli agricoltori arrivi il denaro a compensare – non certo dal punto di vista morale – quello che hanno perso dopo aver lavorato a volte mesi, in alcuni casi tutta una stagione. Fabrizio Palara, che fa il tecnico per la Coop Carco di Portomaggiore, racconta quello che era il suo lavoro, un mestiere che lo portava a contatto con la disperazione di imprenditori che magari avevano appena visto andare in fumo il raccolto e con pere e mele crivellati anche i loro sacrifici.

Come funziona?

"Vieni reclutato da una compagnia d’assicurazione che in genere ha uno staff formato da un ispettore, un capogruppo, i rilevatori che appunto vanno nei campi, gli assistenti e gli allievi, ragazzi che affrontano il loro prima anno tra grandine, pratiche e risarcimenti"

Che faceva?

"Semplice, quando veniva la grandine andavi sul terreno. Si valutavano i danni. In genere ci si muove in tutta l’area colpita dal maltempo, facendo sopralluoghi nelle aziende agricole. Si cerca di stimare l’entità del danno, si esaminano gli alberi che sono stati flagellati. E’ necessario fare questi controlli, le verifiche nell’immediatezza della perturbazione per ’cristallizzare’ la situazione che chiaramente cambia con il trascorrere dei giorni. Si procede con quella che viene definita una campionatura. Si scelgono alcune piante e si valuta quanto sono state danneggiate"

Ci sono agricoltori che ’truccano’ le carte?

"Sì, è successo. Danneggiano loro le piante e i frutti con alcuni espedienti, per cercare di ottenere un risarcimento più alto alterando i campioni"

Ci sono zone che non vengono assicurate perché finiscono spesso sotto la tempesta?

"Certo, alcune società non assicurano frutteti che vengono colpiti ogni volta che si verifica un’ondata di maltempo"

L’ultima grandinata?

"Mi sono precipitato nell’azienda di un amico devastata dai chicchi, in un certo senso per rincuorarlo. Le assicurazioni onorano i contratti".