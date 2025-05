Tra cinema e cultura: un legame indissolubile

La Città di Ferrara tra Cinema e Cultura: legame indissolubile.

Il legame della città di Ferrara con il cinema è ricco e affonda le radici in una tradizione culturale che ha sempre avuto un grande interesse per le arti visive, in particolare il cinema. Ferrara, città con una storia millenaria, è diventata famosa anche per il suo contributo alla cinematografia, grazie a diverse iniziative, luoghi iconici e legami con personaggi di spicco nel mondo del cinema. La nostra città ospita uno dei festival cinematografici più importanti e rispettati in Italia: il Festival Internazionale del Cinema di Ferrara, noto anche come FeFF. Fondato nel 1984, il festival è uno degli eventi culturali più rilevanti della città, con un focus particolare sul cinema d’autore e sui nuovi talenti. Ogni anno, il festival presenta film internazionali, ma anche cortometraggi, documentari e pellicole sperimentali. Il festival ha avuto una crescita costante e ha attratto registi, attori e cineasti da tutto il mondo, consolidandosi come un importante punto di riferimento per il cinema indipendente e di qualità. Uno dei legami più celebri di Ferrara con il cinema è legato al grande regista Michelangelo Antonioni, nato proprio a Ferrara nel 1912. Antonioni è uno dei maestri indiscussi del cinema italiano e internazionale.