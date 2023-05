Tra cinema e fumetto c’è Emanuele Taglietti

Ottanta candeline quest’anno per l’artista Emanuele Taglietti, che sarà il protagonista della mostra ‘Emanuele Taglietti, un maestro tra cinema, fumetto, grafica’, che sarà inaugurata oggi alle 17,30 nella sala espositiva del liceo Artistico Dosso Dossi, in via Bersaglieri del Po 25b, con cui l’istituto celebrerà il suo ex studente e docente.

Ad accompagnare la mostra una video-intervista all’artista disponibile sul sito della scuola. Emanuele Taglietti è scenografo, illustratore e pittore ferrarese tra i protagonisti dell’arte italiana contemporanea. Disegnatore instancabile e prolifico, è stato in grado, durante la sua lunga carriera, di spaziare tra il mondo delle scenografie cinematografiche e quello dell’illustrazione erotica, tra la docenza e la decorazione muraria. Profondo conoscitore di tutte le tecniche pittoriche, che narra con cura e amore, ha raccontato negli ultimi anni con i suoi acquerelli gli scorci più belli d’Italia e non solo. Taglietti è testimone di una visione ampia e coraggiosa dell’arte e dei suoi infiniti linguaggi, con queste parole si rivolge ai giovani talenti.

"Felice di questo traguardo. Dalla mia Ferrara voglio continuare a guardare al mondo. Ai giovani dico: bene il digitale, ma prima imparate prospettive e ombre". L’artista sottolinea quindi l’importanza di occhi che vedono, che inseguono la bellezza e la riportano in modo tale che questa possa essere accessibile anche a chi ha più difficoltà d’approccio.

L’esposizione da martedì prossimo sarà in seguito ospitata presso la biblioteca Ragazzi di Casa Niccolini. "Una mostra assolutamente da non perdere – spiegano gli organizzatori-, anche solo per potere entrare per qualche istante in un viaggio di prospettive ed ombre illuminanti".