Tra Dacia, Michela ed Elsa "La mia amicizia con Maraini e i nostri colloqui fiorentini Murgia, che morte crudele"

di Gianni Venturi

Mi stavo apprestando a commentare la raccolta di articoli contenuti nella nuova edizione di In nome di Ipazia. Riflessioni sul destino femminile che Dacia Maraini a cui mi legano tanti ricordi lungo il corso di una intera vita, ha pubblicato presso Solferino editore, 2023, quando mi arriva la notizia della crudele morte di un’altra scrittrice con cui ho lavorato e a me molto cara: Michela Murgia. Un caso. Forse un segno del destino per chi crede alla sopravvivenza della mente affidata ai libri e a tutte le espressioni artistiche. La mia conoscenza con Dacia Maraini risale a tempi lontani, alla nostra giovinezza quando ancora studente a Firenze venni accolto nella sua casa da Patricia Volterra la cui figlia Tatia da poco scomparsa divenne mia sorella elettiva. Il tutto viene narrato in un libro pubblicato da Patricia in edizione privata, The Times of my Life destinato solo a parenti ed amici. La prima copia fu per me con dedica. L’ho inspiegabilmente perduto ma nel tempo e con il tempo è difficile dimenticare quel luogo, Bellosguardo, e quella casa La Limonaia dove vissi più di 25 anni.

Dal racconto di Patricia venni a sapere del rapporto che legava Tatia a Dacia, la prima rientrata dopo la guerra dall’Australia dove si era rifugiata con la famiglia in quanto Patricia era figlia del governatore di Sidney, l’altra dalla prigionia giapponese a cui tutta la famiglia Maraini venne sottoposta dal regime e dalla eroica determinazione della madre Topazia di non firmare l’adesione alla Repubblica di Salò. Topazia che a sua volta era figlia del principe Enrico Maria Alliata di Villafranca di origine toscana. Sposò Fosco Maraini. Tutti si trasferirono in Giappone con la primogenita Dacia dove nacquero altre due figlie Luisa e Toni. Alla fine della guerra tornarono in Italia a Bagheria prima, poi il padre Fosco lavorò come docente di giapponese a Firenze così diventando mio collega. Dacia in attesa della sistemazione fissa a Firenze venne collocata in pensione presso la villa Medicea del Poggio Imperiale, la splendida dimora fiorentina retta dalle suore della SS. Annunziata e qui divise la camera con Tatia Volterra. Nelle lunghe passeggiate lungo i viali dei colli fiorentini ci raccontavamo le nostre vicende: lei sopravvissuta alla guerra io in un certo senso adottato dai Volterra. Nel frattempo, Dacia trovò la sua strada pubblica che la porterà a partecipare ai momenti più importanti della vita socioculturale tra Novecento e Duemila, di cui l’unione con Moravia fu fondamentale mentre anche per me a causa della mia passione per Elsa Morante, per la sua vita, per la sua scrittura in qualche senso ne venni a far parte.

Ricordo ancora gli incontri a Villa Lante a Bagheria e alla Villa dei Mostri che si erge di fronte dove lavorava l’amico critico letterario Natale Tedesco e le occasioni culturali di tanti anni che in parte ho già raccontato in altre occasioni. Si definisce in modo straordinario e commovente la condizione dei luoghi isolani e la condizione della donna: Bagheria, Procida, Cabras e le figure di tre grandissime scrittrici: Elsa Morante, Dacia Maraini, Michela Murgia. La ri-lettura de In nome di Ipazia conferma e protrae nel tempo il fondamentale legame che unisce, come sottolinea il sottotitolo, il destino femminile con la condizione della donna. Con Michela Murgia il rapporto è stato non dico formale ma severamente improntato a una distribuzione dei ruoli in cui per lei, nonostante gli iterati inviti a chiamarmi Gianni fui sempre e solo il ‘professore’. Quando ottenne il premio Dessì la incontrai nel 2009 a Firenze dove presentammo il suo libro poi, se la memoria non mi tradisce, anche a Ferrara negli incontri che si tenevano in Castello.

Sempre affettuosa ma sempre convinta del suo ruolo e del suo impegno che, come risulta perfino nel matrimonio finale, sarebbe dovuto -e lo è stato- quello di superare la morte; anzi, far sì che la morte stessa portasse alla felicità del riconoscimento della sua famiglia “allargata” nell’amore e con l’amore.

Nella prefazione di Ipazia Maraini ricorda come il sodalizio con Pasolini, il suo legame con Moravia la portassero a un viaggio in Africa dove studiò la condizione femminile e la mise a frutto. Così le ripartizioni dei capitoli del libro riflettono la geografia, si potrebbe dire, della condizione della donna. Importante poi, quasi un segno di orientamento o, meglio, una guida, la divisione in capitoli degli articoli del Nome di Ipazia che sarebbe lungo riscontrare ma che invita ad una storia quasi a riaffermare che senza la storia non c’è conoscenza e si può perdere il senso supremo di ciò che per prima Elsa Morante ha chiamato la Storia. Come lettore mi ha colpito in modo particolare la “funzione” del pugno che "si porta dietro l’idea che la forza del predatore superi tutte le altre forze. Il corpo dell’essere dominante si fa oggetto contundente e colpisce chi vuol punire", (p.20) che si ricollega allo stupro come arma (p.29) ma forse ciò che resta nell’assoluto dell’arte come rivelazione della vita è l’idealismo.

"Oggi l’idealismo sembra morto e l’individualismo menefreghista appare prevalente Quell’idealismo che ci permette di combattere la corruzione difendendo le istituzioni, quell’idealismo che ci permette di combattere le corruzioni, difendendo le istituzioni, quell’idealismo che dà legittimità alle proteste e le compone, come è successo nel Sessantotto, in un intreccio internazionale che supera le differenze, gli individualismi, le paure, gli egoismi, per la costruzione di un comune futuro di giustizia" (p.77). Grazie dunque a Elsa, Dacia, Michela e a tutte le altre donne che approfondiscono e approfondiranno quel solco.