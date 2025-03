Tra ecologia e innovazione: "Ambiente e competitività, serve un nuovo approccio"

Ecologia e innovazione non sono solo un binomio possibile. Sono la chiave della competitività per il futuro. A maggior ragione quando "la salvaguardia dell’ambiente diventa un volano economico, innescando un circolo virtuoso". Il presidente dell’associazione dedicata all’ex governatore di Bankitalia, Federico Carli introduce una prospettiva originale nell’approccio a due fra le tematiche che maggiormente affollano il dibattito pubblico e politico. Il contesto è l’iniziativa realizzata dall’associazione Guido Carli in collaborazione con la Fondazione Estense e il Comune al Ridotto del Comune, l’altra sera.

"La sostenibilità, e dunque la capacità di coniugare il rispetto ambientale alla competitività economica – scandisce Carli – rappresenta un elemento attorno a quale, in particolare sul piano europeo, c’è stato un approccio eccessivamente ideologico. Per troppo tempo in particolare l’Europa si è concentrata eccessivamente sulla regolamentazione piuttosto che sulla spinta al sistema produttivo. Questo paradigma va ribaltato. Solamente così, ci sarà vera innovazione". A portare il focus del ragionamento sul tema dell’intelligenza artificiale, stimolato dal moderatore Cristiano Bendin (capo del Carlino Ferrara) è il presidente della Fondazione Estense, Riccardo Maiarelli. "Innovazione e tutela dell’ambiente – argomenta – sono due aspetti che devono sempre di più rappresentare la base di un nuovo approccio anche e soprattutto da parte del mondo produttivo, specie ai giorni nostri caratterizzati dal grande dibattito sull’AI. L’intelligenza artificiale, o meglio, i data center che ne permettono lo sviluppo, sono profondamente energivori. Quindi occorre aver chiara la portata della sfida".

Una sfida che riguarda anche gli enti locali, come sottolinea l’assessore al Bilancio Matteo Fornasini che sottolinea l’invito, a maggior ragione da parte delle istituzioni comunitarie, "a superare l’approccio ideologico sulla tutela ambientale". La stessa linea che seguono nel loro saluto anche il sottosegretario alla presidenza del Consiglio dei ministri Alessandro Morelli che riflette sulla "necessità di una svolta che riguarda tanto le energie rinnovabili, quanto il nucleare". Esigenza rafforzata dal "mutato scenario geopolitico". La senatrice Simona Petrucci, invita in particolare gli amministratori locali (in sala era presente anche il vicesindaco, Alessandro Balboni) a "un approccio pragmatico sui temi di innovazione ed ecologia", che permetta "di tutelare l’ambiente senza colpire il tessuto produttivo e le famiglie". Se Leonardo Salcerini, da managing director di Toyota racconta l’esperienza – avveniristica – di un prossimo progetto che si articolerà in Toscana e che vedrà la messa a terra del binomio ecologia-competitività, è Gian Pietro Joime (docente UniMarconi) attraverso un excursus sui recenti provvedimenti europei legati a energia e competitività a individuare una nuova prospettiva. "Finalmente – spiega – l’Ue sta riportando l’industria al centro del villaggio".