Tra fede e tradizioni. Comunità in festa. Arriva il nuovo prete: "È don Domeneghetti"

Una comunità intera ha ringraziato don Silvano Bedin e salutato con affetto il nuovo parroco don Luciano Domeneghetti. Un fine settimana intenso di emozione a Pontelagoscuro con diversi momenti di festa e celebrazioni, il tutto nell’ambito dell’antica fiera di ‘Santa Teresa’ di Pontelagoscuro. Nel pomeriggio di sabato il primo momento di festa è stata l’inaugurazione della mostra fotografica intitolata ‘i madonnari in piazza’ svoltasi nella sala Orsatti, dove coordinati dai docenti Flavia Corvelli e Luca Masetti, sono stati allestiti ed esposte in parete un totale di 80 fotografie, scattate dagli studenti dell’IIS Einaudi e dai due fotografi amatoriali pontesani, che sono Paolo Forlani e Gianfranco Ganzaroli. Scatti effettuati durante il raduno di madonnari dell’Associazione Rodomonte Gonzaga di Rivarolo Mantovano svoltosi l’11 giugno scorso in piazza Buozzi a Pontelagoscuro. A seguire un momento molto atteso dalla comunità, ovvero la processione religiosa, iniziata dal viale Savonuzzi ed arrivare alla chiesa ‘San Giovanni Battista’ in piazza Buozzi. Un momento che ha visto il passaggio di consegne tra don Silvano Bedin, che saluta Pontelagoscuro dopo 25 anni, e don Luciano Domeneghetti il tutto con un preciso ‘protocollo’ religioso fatto di riti specifici, concluso con la celebrazione della santa messa. Nella serata di venerdì, inoltre, si è tenuta la tradizionale ‘cena comunitaria’ al centro sociale ‘Il Quadrifoglio’ altro momento in cui i pontesani hanno potuto ringraziare con commozione don Silvano e dando il benvenuto a don Luciano. A seguire anche ‘vivere con passione’, premiazione dei pontesani che si sono distinti nell’ultimo anno in ambito del sociale, commercio, cultura e sport. Nella giornata odierna, inoltre, si terrà alle 16.30 la processione e benedizione delle opere dei madonnari e del quadro dedicato alla Beata vergine Maria realizzato da Walter Ferrari e collocato nella cappellina. A seguire alle 17 verranno scoperte all’interno della chiesa, i quadri realizzati dagli artisti dell’Associazione Rodomonte Gonzaga di Rivarolo Mantovano l’11 giugno scorso. Domenica 22 alle 12.30 pranzo al centro sociale ‘Il Quadrifoglio per ringraziare don Silvano Bedin e di accoglienza di don Luciano Domeneghetti.

Mario Tosatti