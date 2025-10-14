Tra fiabe e narrazioni. Spettacoli per le scuole

Una stagione per crescere insieme, tra fiabe antiche e narrazioni contemporanee, musica, poesia e riflessioni sull’identità. Questo è il cuore della nuova stagione Teatro ragazzi del Comunale, che da novembre ad aprile porterà quindici spettacoli per le scuole, quattro dei quali con replica domenicale dedicata alle famiglie. Un cartellone ampio e diversificato che accoglie una vasta scelta di titoli insieme a molte compagnie – da Ferrara Off a Roberto Anglisani, da Il Baule Volante ad Arione De Falco, da Tam Teatromusica a Fondazione Trg – per accompagnare bambini e ragazzi in un viaggio che intreccia immaginazione, realtà, gioco e riflessione. Alla stagione si aggiungono attività come letture animate e laboratori teatrali, pensati per rendere il teatro accessibile anche fuori dal palco. Tutti gli appuntamenti avranno luogo nella Sala Estense alle 9.45 (eccetto l’ultimo, quello del 28 aprile, che si terrà al Comunale). Gli spettacoli domenicali per le famiglie, invece, saranno alle 16.30. Si parte il 6 novembre con ’Tosca in prima persona’ della compagnia Ferrara Off, dedicato ai ragazzi dagli 11 ai 13 anni. La celebre opera di Puccini diventa qui racconto civile e musicale, dove amore, tirannia, libertà e sacrificio emergono in una Roma segnata dalle rivoluzioni. Un’avventura tra musica, coraggio e magie in una splendida città. Un preludio ideale, perché al Comunale, il 5 dicembre si alzerà il sipario sulla stagione Lirica con Tosca, riportata nella sua forma originale: due modi diversi di avvicinarsi allo stesso capolavoro, uno per i più giovani e uno per il grande pubblico, uniti dallo stesso cuore pucciniano. Il 10 e 11 novembre sarà la volta de ’L’Acciarino magico’ della compagnia Il Baule Volante, rivolto alla fascia 6-10 anni. Per le scuole sono previste tariffe dedicate: il biglietto ha un costo di 7 euro al Comunale e 6 euro alla Sala Estense. L’ingresso è gratuito per gli alunni con certificazioni e per i docenti accompagnatori. Prenotazioni 0532 218360, sito www.teatrocomunaleferrara.it/programma/teatro-ragazzi/.