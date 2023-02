Tra fiabe e politica Narrativa per bimbi alla biblioteca Ariostea

Sarà un viaggio alla scoperta della narrativa per l’infanzia trasfigurata in chiave politica quello proposto da Cinzia Carantoni (foto) nella conferenza in programma oggi alle 17 nella sala Agnelli della biblioteca Ariostea (via Scienze). L’incontro, dal titolo ‘Sinistre narrazioni tra favole e politica’, rientra nel ciclo ‘I colori della conoscenza. I linguaggi e le arti’ a cura dell’Istituto Gramsci e dell’Istituto di Storia contemporanea di Ferrara e potrà essere seguito anche in diretta video sul canale Youtube Archibiblio web.