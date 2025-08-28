Tra gli stand i mitici Ottanta. Tempo di fiera

Gli anni ’80 protagonisti alla fiera: dall’11 al 14 settembre. La 68ª edizione della manifestazione settembrina di Argenta sarà incentrata su quel mitico decennio. Un ricco programma che è stato presentato, ieri mattina, dal sindaco Andrea Baldini e dall’assessore del Comune di Argenta Monica Malagolini. L’esplosione della musica, del divertimento, il modo di vestire, del viaggiare, della cultura. Ed è in questa cornice che è stata ambientata l’attesa vetrina. Che mette in risalto gli usi e costumi di quell’epoca.

Il programma. Si parte dagli spettacoli in piazza. Sul palco allestito sotto le stelle del palazzo municipale, apre le danze in prima serata la band bolognese "Joe Dibrutto". A seguire di scena Andrea Mingardi che celebra 50 anni di successi da cantante ed attore, che spaziano dal rock al rhythm and blues, dal teatro al cinema. Si esibirà poi "Aga" del batterista Alessandro Antolini in "Vamos ad Argenta". Quindi "La notte bianca" col Dj Lorenza che farà ballare sino a tarda ora. Gran finale affidata Filippo Graziani, che proporrà "Ottanta: buon compleanno Ivan" dedicato al padre. Ma non è tutto. Appuntamenti coinvolgenti sono messi in campo dall’associazionismo in piazza Marconi, al Villaggio del Volontariato, in primis filate di moda e lo show del gruppo ferrarese "60 lire". Nel park delle poste si darà voce alla Scuola di Musica Solari, tra bancarelle del gusto e dei sapori, e del vintage (auto, dischi in vinile, accessori e abbigliamento) anche nell’area del Teatro dei Fluttuanti, Largo Dante, Via Gramsci, Piazza Mazzini e Giovanni XXIII, Via Matteotti. Ricco anche il calendario mostre e rassegne: alla sala mercato espongono Alfonso Frasnedi, Gianfranco Vanni/Collirio, la fotografica dei ragazzi "Razamataz". Alle scuole primarie c’è "Argentea Arte", Il "Cine foto club", e le immagini delle band locali Anagrumba". Alla Pro-loco da vedere vecchi juke-box, video giochi, giradischi e mangianastri. Il luna park apre il 5 settembre, mentre non mancheranno eventi sportivi, di beneficenza e solidarietà, laboratori creativi, la lettura di libri in biblioteca, la lotteria (in palio un viaggio a New York di 5 giorni), conferenze, visite turistiche all’oasi valliva ed ai musei.

Nando Magnani