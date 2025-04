Tra i ferraresi a caccia dell’affare: "Spostarsi in città resta difficile. I mutui? Meglio un tasso fisso"

Valori immobiliari in crescita del 6% a Ferrara, nella prima parte del 2024. Questa la sintesi emersa dall’osservatorio immobiliare stilato dall’ufficio studi del gruppo Tecnocasa. Secondo il documento, da quando ha aperto la facoltà di Biotecnologie, il numero degli studenti presenti in città è aumentato in modo importante, spingendo la domanda di affitti e acquisti. L’elevato costo del posto letto induce i genitori degli studenti ad acquistare la casa in buono stato. Quest’ultima in centro storico ha prezzi intorno a 1500-2000 euro al metro quadro. I valori più elevati, 4000-5000 euro, si toccano per le soluzioni posizionate in via Ercole d’Este, la strada che collega il castello estense alle mura. Un panorama immobiliare che va di pari passo con l’andamento dei tassi dei mutui, con inevitabili preoccupazioni per i cittadini e operatori del settore. Nicole Ferigo fa una valutazione che riguarda anche molti giovani: "Ho vissuto questa situazione personalmente quando cercavo casa in affitto da studente, dove i prezzi erano davvero molto alti e sono cresciuti sempre di più negli anni. Adesso, da lavoratore, l’idea di chiedere un finanziamento per un mutuo per acquistare casa è pressoché impossibile, non avendo un lavoro da dipendente, ma soltanto dei contratti di collaborazione sportiva. Il fatto di poter acquistare casa, sempre concesso di avere una discreta disponibilità economica, è una prerogativa di pochi. Personalmente si tratta di un investimento che non tutti si possono permettere, molti giovani continuano la convivenza con altri coinquilini proprio per suddividere le spese e risparmiare". Claudio Carrari, invece, spiega: "Se guardiamo gli annunci e il valore delle case a Ferrara, mi sembra ci siano prezzi molto alti, così come leggo per i tassi dei mutui. Alla fine, sono sempre le banche che vogliono guadagnare di più". Dario Roveri fa un’analisi che si sposta alla provincia: "Sinceramente è un argomento che conosco poco quello dei tassi del mutuo. Io sono attualmente in affitto, ma credo che almeno nella zona del basso ferrarese il valore delle case abbia subito un ribasso rispetto a qualche tempo fa. Attualmente c’è molta offerta ed è difficile vendere, ma facile per chi vuole acquistare". Elisa Gessi precisa: "L’andamento dei mutui chiaramente è strettamente collegato anche al mercato immobiliare, nell’ultimo anno si sono registrati dei buoni tassi che hanno permesso ai cittadini di acquistare. Vedremo se realmente ci saranno questi aumenti. L’offerta di immobili usati in vendita è difficile da trovare, a fronte di una richiesta in crescita". C’è chi è stato più razionale come Paolo Vitali: "Quando mi sono approcciato ad acquistare casa ho scelto da subito un tasso fisso, in quanto temevo che potessero salire di percentuale come sembra ora, perciò al momento sono abbastanza sereno. Ho scelto un tasso fisso, la stabilità lavorativa è sempre in bilico e ho voluto abbassare il rischio al minimo". Mattia Guerzoni s’interroga sui valori delle abitazioni a Ferrara: "Si tratta di un tema che mi tocca molto, in quanto con la mia famiglia stiamo valutando di spostarsi da Vigarano a Ferrara. In quest’ambito possiamo dire che i tassi stanno avendo un incremento, ci vorrebbe una gestione più coscienziosa, in quanto le famiglie stanno già avendo un aumento delle spese di gestione, dalle bollette e tanto altro. Altra cosa se guardiamo i prezzi delle case usate a Ferrara, sono davvero spropositati se rapportati alla metratura che serve ad una famiglia media".