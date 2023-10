"Tra i poveri sempre più famiglie con minori"

Dall’inizio del Piano nazionale povertà, nel marzo del 2019, nel Distretto Sud-Est di Ferrara, Asp del Delta Ferrarese che lo gestisce per i comuni di Codigoro, Mesola, Goro, Lagosanto, Fiscaglia, Comacchio, Portomaggiore, Argenta e Ostellato ha preso in carico nei propri servizi sociali 2.121 casi. Un dato che significa "prendere in carico i nuclei aventi diritto, predisporre i patti per l’inclusione sociale, attivare i sostegni adeguati – educativa domiciliare, tirocini d’inclusione – volti alla riduzione della situazione di fragilità, sempre in collaborazione con centri per l’impiego e realtà del terzo settore". È questo l’iter di presa in carico dei percettori del reddito di cittadinanza gestito da Asp del Delta per il progressivo superamento delle situazioni di vulnerabilità e povertà. "Attualmente i casi con progetto attivo sono 883 – precisa una nota di Asp – mentre in stato di definizione del patto sono circa altri 200 casi. Considerato che il conteggio va per pratica, viene conteggiato solo il richiedente: questo significa che, di fatto, le persone seguite sono almeno il doppio. La media del nucleo preso in carico, infatti, è di 2 persone".

Sono quindi oltre 4.000 le persone fragili delle quali si prende cura l’Asp del Delta delle quali una società civile che si fregi di questo appellativo giustamente aiuta e sostiene nel percorso di recupero. Sul totale dei nuclei, il 22% è con minori e il 7% ha al suo interno una persona con una disabilità certificata. Sul territorio del Delta la percentuale di persone di origine migrante è bassa. La media dell’età dei richiedenti è di 50 anni, uomini e donne in eguale misura. Tendenzialmente si tratta di situazioni in condizioni di povertà non solo economica, ma anche culturale, sociale e di reti familiari di sostegno.

"Rei, reddito di cittadinanza, assegno d’inclusione: sebbene la misura sia soggetta a cambiamenti, non cambia il nostro impegno – prosegue il comunicato di Asp del Delta – a una presa in carico complessiva del nucleo familiare". Una presa in carico multidisciplinare e multiprofessionale che coinvolge assistenti sociali, educatori professionali, operatori socio sanitari.

"La richiesta della misura ha permesso l’emersione di un sommerso – precisa ancora – sino a quel momento sconosciuto ai servizi e, sebbene nel tempo alcuni dei richiedenti abbiano perso per svariati motivi il diritto alla misura, la nostra presa in carico è continuata. Oltre alle misure individuali, quali il reddito di cittadinanza, è stata l’istituzione di un fondo vocato al sostegno alla povertà a migliorare la presa in carico e la possibilità di emersione dalla povertà delle persone che i servizi hanno incontrato". Infine sempre da Asp Delta Ferrarese sottolineano una nota che esprime l’efficienza e la bontà dell’impegno profuso "i fondi peraltro che il Distretto in cui operiamo sta utilizzando in maniera attenta ma efficace risultando tra gli Ambiti nella nostra Regione – conclude – con una percentuale di rendicontazione che supera di gran lunga il 90% del trasferimento".