Tra improvvisazione e filosofia I Bad Uok approdano al Torrione

Oggi (a partire dalle 19.30 al Torrione di via Rampari di Belfiore 167), musica e filosofia si intrecciano con il sound dei Bad Uok preceduto da Talks on the rocks, l’aperitivo filosofico del Jazz Club. Segue la jam session. L’appuntamento è a cura di Istantanea. Bad Uok nasce nel 2010 per mano del batterista Andrea Grillini che riunisce intorno a sé Andrea Calì (sostituito al Torrione da Vincenzo Vasi al Theremin e basso elettrico), Leonardo Rizzo (chitarra e chitarra baritono) e Federico Pierantoni (trombone). L’idea centrale del quartetto, che si realizza anche attraverso la scelta di privarsi del contrabbasso, è quella di svincolare tutti gli strumenti dallo stesso. Anche nell’esecuzione dei temi, elementi più rumoristici ed elettronici vengono ripartiti equamente tra i quattro. Le improvvisazioni si sviluppano su groove o strutture ritmiche pressate che vengono sottintese o variate armonicamente e melodicamente, allargate o ristrette a seconda dell’andamento. Talks on the Rocks è libera discussione di questioni filosofiche e non solo, davanti a un bicchiere di vino, in un contesto informale e conviviale. In questo primo appuntamento, numero zero che prelude a una serie di incontri che si svolgeranno in autunno, giochiamo volutamente in casa presentando il testo ‘Estetica dell’improvvisazione’ (il Mulino, 2021) di Alessandro Bertinetto, docente di estetica all’Università di Torino. A Matteo D’Alfonso e Fabio Romanini, che insegnano rispettivamente Storia della filosofia e Linguistica italiana all’Università di Ferrara, è affidato il ruolo di moderare gli interventi del pubblico, in una sorta di contrappunto con Alfonso Santimone a cui è affidato il commento sonoro al pianoforte.