Confermare il successo di una mostra e lasciare spazio alla possibilità di assaporare, visitando le sale, i lavori di restauro che, grazie all’impegno dell’amministrazione comunale di Bondeno, hanno preso il via nello stabile del Museo Civico Archeologico di Stellata. Il museo "si rifà il trucco" per presentarsi al meglio per gli eventi di questa primavera. Ma intanto progetta, crea, realizza. Visto il successo di pubblico, ha deciso di prorogare la mostra fotografica di Stefano Tassi "Tra la Bassa e la Luna" per altri due fine settimana. Sarà quindi liberamente visitabile anche l’11-12 e 18-19 febbraio. Stefano Tassi sarà inoltre presente in mostra domenica 12 febbraio, dalle 10 alle 12, in concomitanza con il Mercatino dell’Antiquariato di Stellata, per illustrare le sue opere. Un percorso artistico unico, che merita di essere esplorato ed incontrato, che attraversa il fiume, i campi, le persone, gli angoli di una pianura immensa, attraverso una tecnica innovativa, che unisce i fili e i tasselli inesplorati, di scorci silenziosi che sanno fare pensare e che aprono lo sguardo. Intanto, al Museo, è stata fatta la nuova tinteggiatura esterna del piano terra, sono quasi ultimate le sostituzioni dei vecchi scuri e la sabbiatura della porta d’ingresso, così come le sostituzioni delle vecchie lampade alogene con le più economiche e funzionali lampade a led.