Tra la casette e sul campanile. Un pomeriggio con la Befana

La Befana protagonista tra il centro storico e fino a Pontelagoscuro. Ultimo appuntamento, ieri in piazza municipale, con il paese di Babbo Natale e la Befana in piazza. Dopo sette settimane di apertura, la contrada San Paolo ha organizzato la festa dell’Epifania. A fare da cornice anche stavolta le casette, con le varie associazioni. Molti i bambini coinvolti nelle simpatiche animazioni a cura dei volontari di Arcigay e Pagliacci senza Gloria, un momento di festa che ha preceduto quello più atteso: l’arrivo della Befana che ha distribuito calze a tutti i bambini presenti. Tra le casette anche la cioccolata calda, il vin brulè e gli arrosticini. A completare la festa, poi, tutti in Porta Reno per il rogo della Befana. Un grande fantoccio, preparato dai volontari, è stato bruciato quale simbolo benaugurante per l’inizio del nuovo anno.

L’Epifania è stata festeggiata anche a Pontelagoscuro dove la Befana è arrivata in piazza Bruno Buozzi. Un appuntamento divenuto ormai fisso per tutta la comunità pontese. L’organizzazione è stata possibile grazie alla collaborazione tra più associazioni locali, tra queste la parrocchia di San Giovanni Battista, Voglio Volare, il comitato Vivere Insieme, Avis, Enpa, il tutto con il patrocinio del Comune. L’evento in piazza si è svolto secondo un programma consolidato. L’atmosfera di festa, come sempre, è stata accompagnata dai canti tradizionali del periodo. Poi tutti con lo sguardo verso l’alto, per poter ammirare ‘la vecia’ scesa dal campanile della chiesa di San Giovanni Battista. Un momento suggestivo, che come sempre ha strappato applausi dalla piazza gremita di persone, arrivate per ammirare l’originale show. E al termine del bellissimo pomeriggio, la distribuzione per tutti i bambini delle calze.

Mario Tosatti