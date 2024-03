Tra l’America latina e il jazz. Il sax di Zénon arriva al Torrione

Stasera alle 21.15 il Miguel Zénon Quartet (Miguel Zenón, sax alto, Luis Perdomo, pianoforte, Hans Glawischnig, contrabbasso, Dan Weiss, batteria) approda al Torrione (via Rampari di Belfiore 167). Zénon, sassofonista portoricano nominato numerose volte per il premio Grammy, e vincitore sia del MacArthur che del Guggenheim prize, fa parte di un selezionato gruppo di musicisti che ha sapientemente bilanciato il folklore dell’America latina con il jazz moderno, l’innovazione con la tradizione. Nato e cresciuto a San Juan e trasferitosi a New York, Zenon ha realizzato numerosi dischi come sideman ha collaborato con giganti del jazz come Charlie Haden, Bobby Hutcherson, Kurt Elling, Antonio Sanchez, Kenny Warner, Eddie Gomez, Ray Barreto e larghi organici come la The Mingus Big Band e il San Francisco Jazz Collective.