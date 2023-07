Tra luci e cambi d’abito Una sera sulle note del grande Renato Zero

La 21esima edizione del Night and Blues al Chiostro di Santa Maria, in via Mortara, si è aperta con una novità. E con un’altra novità, si chiuderà. Questa sera il Rione Santo Spirito ha in programma progetto artistico ideato da Federico Cammarata, ispirato alle performance live del grande Renato Zero. L’obiettivo dei Pianeta Zero è di offrire un prodotto curato nei minimi particolari, che tramite i diversi cambi d’abito, la musica e la vocalità, consenta al pubblico di avvicinarsi a quelle emozioni che solo un “incontro” con il vero Renato Zero può donare. L’ entrata al concerto è a offerta libera ma è consigliato prenotare il tavolo se si vuole cenare, per farlo basta andare sul sito www.rionesantospirito.it. L’apertura delle cucine è alle 20, l’inizio del concerto alle 21.30.