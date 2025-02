Tra mare e cultura, il turismo sulla costa alla fiera di Monaco

Promozione turistica all’estero per la riviera comacchiese. Gli assessori al Turismo dei Comuni di Comacchio e Ferrara, Emanuele Mari e Matteo Fornasini, si sono recati a Monaco di Baviera e nella mattinata di giovedì scorso, alla Fiera internazionale del turismo ‘Free’ hanno illustrato l’offerta turistica complessiva del territorio. Mari e Fornasini hanno parlato davanti a una trentina di persone tra giornalisti di varie testate europee e rappresentanti di agenzie di settore. I turisti di lingua tedesca, provenienti dall’area dai paesi del centro Europa costituiscono il principale bacino di presenze straniere per la riviera di Comacchio e la fiera internazionale di Monaco è uno degli appuntamenti più importanti per intercettare questo tipo di incoming turistico. L’assessore Mari ha evidenziato la variegata offerta di soggiorno e le diverse esperienze che sono in grado di offrire i ventidue chilometri di costa locale: "Un territorio ricco di animazione, cultura, tradizione e valore ambientale confermato dai numeri di presenze che registriamo ogni anno sia sulla costa che nella città di Comacchio" ha sottolineato. All’incontro con la stampa estera era presente anche Patrizia Guidi di Po Delta Tourism e il rappresentante dell’agenzia partner in Baviera Roberto Maggioni, che è stato anche il moderatore dell’incontro. Guidi ha fornito, con l’ausilio di slide, i contenuti della rappresentazione dell’offerta turistica locale, soffermandosi in particolar modo sul Progetto vacanze, natura e cultura, una convenzione che unisce i Comuni di Comacchio e Ferrara per una promozione integrata.