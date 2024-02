Tra maschere e Pasticcio. Il Carnevale incanta

Dopo la giornata di sabato, che ha visto il centro riempirsi di 80 stand da tutta Italia, il Carnevale Estense è proseguito ieri con la presentazione del pasticcio di maccheroni alla ferrarese. Alla Sala Estense, l’assessore Angela Travagli, la vicepresidente Pro Loco Monica Negrini, Alessandro Gulinati di Pro Loco, il cultore della materia Marco Nonato e il pasticcere Emanuele Partigiani hanno raccontato la nascita del marchio Deco e la storia del pasticcio ferrarese. "Il Carnevale Estense – così la Travagli – è stata l’occasione per riunire storia, cultura, enogastronomia e tradizioni locali e per rendere Ferrara una città attrattiva durante le festività coinvolgendo le Pro Loco e le attività del territorio. Il pasticcio di maccheroni è un patrimonio da tramandare sul quale stiamo investendo e lavorando con attenzione. Grazie alla Pro Loco per l’instancabile coinvolgimento di tutte le realtà del territorio e per la promozione della storia e dell’identità della nostra città, e le altre pro loco e gli studenti coinvolti nella manifestazione". Emanuele Partigiani ha illustrato la ricetta originale: "Il vero pasticcio ha la frolla dolce, la besciamella, un ragù misto, i sedanini rigati, i funghi e il tartufo, per un perfetto equilibrio tra dolce e salato. Per il macinato non vengono più utilizzate le frattaglie perché i gusti delle persone sono cambiati". Monica Negrini ha sottolineato l’importanza di tramandare le tradizioni ai giovani e Nonato ha illustrato nel dettaglio la storia, la simbologia e la ricetta del pasticcio.

Al termine della presentazione, un corteo in maschera è partito dalla Sala Estense per offrire ai presenti una degustazione a cura degli studenti dello Ial Emilia Romagna, con il Castello sullo sfondo. Quanto al Carnevale è ora in calendario per il prossimo fine settimana. Il Comune, la Corte ducale e le contrade insieme al Palio hanno riprogrammato la manifestazione per le vie e piazze del centro domenica 25, dalle 16.