Tra musica e buon cibo torna la Sagra del Pollo

Grandi nomi della musica e dello spettacolo, sport, cultura, ottimo cibo e, soprattutto, tanto divertimento. Sono questi gli ingredienti della sesta edizione della Sagra del Pollo, organizzata da Pro Loco con il sostegno di Avicola Artigiana e il patrocinio del Comune di Tresignana, che da questo venerdì 28 luglio fino a lunedì 31 animerà la località di Formignana. Ieri è stato ufficialmente illustrato il programma alla presenza del sindaco Laura Perelli affiancata dall’assessore Fabrizio Pinca, del presidente di Pro Loco Formignana Marco Pedarzini assieme ad Alice Cantelli, e del titolare di Avicola Artigiana Mauro Bersanetti.

"La Sagra del Pollo rappresenta una delle manifestazioni principali del nostro territorio, con sempre grande coinvolgimento della cittadinanza e dell’associazionismo locale" ha esordito la prima cittadina. Ad Alice Cantelli il compito di svelare il ricco programma dell’evento, che inaugurerà il 28 luglio alle 19 con il taglio del nastro in viale Mari, cui presenzierà anche l’assessore regionale Paolo Calvano. Non mancheranno i due punti gastronomici, lo stand e il ‘Pui Pub’ con menù nei quali spiccherà il pollo come ingrediente principali. Ci saranno giochi di squadra e laboratori creativi dedicati ai più piccoli, espositori, il luna park, spettacoli con artisti di strada, presentazioni di libri e si potrà visitare la mostra di pittura dell’artista Paolo Rambelli nella sala civica di viale Mari.

Poi, gli spettacoli serali sul palco in Piazza Unità, dalle 21.30. Il 28 luglio toccherà ai TurboMax, cover band degli 883, scaldare il pubblico. Il 29 luglio si renderà omaggio all’indimenticato Alfio Finetti con il gruppo musicale ‘I contributi di Alfio’. Il 30 luglio, l’evento clou della Sagra, con un big della musica italiana: Enrico Ruggeri, assieme ai The Supersonics, che offrirà sicuramente una serata indimenticabile alla platea. Il 31 luglio, un altro volto noto dello spettacolo e della musica: Jo Squillo, che sarà accompagnata dalla Patty Fabbri Band. Il gran finale sarà affidato all’estrazione del tombolone da 5mila euro e allo spettacolo pirotecnico.