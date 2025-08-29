Tra musica e prevenzione

Si conclude oggi la terza e ultima serata di Music 4 Stroke, l’iniziativa patrocinata dal Comune e promossa dall’associazione A.L.I.Ce Ferrara odv, che da anni coniuga musica, informazione e solidarietà per sensibilizzare alla lotta all’ictus cerebrale. Come da tradizione, anche questa edizione vede protagonista il suggestivo locale di Ile e Ale in Paradiso presso il Paradiso Verde, in via Alfonso d’Este n.1, locale immerso nella splendida fresca cornice verde del sottomura ferrarese.

L’evento di stasera offrirà una serata ricca di emozioni, coinvolgendo un pubblico vario e appassionato. La serata dalle ore 19,30 con un coinvolgente Ballo Country organizzato da Ferrara Country – Born Free A.S.D. Barrio De Alma, che porterà ritmo e allegria tra i presenti. Un momento di grande divertimento, aperto a tutti, senza bisogno di essere in coppia: basta saper contare fino a 8 e avere tanta voglia di ballare! La serata vede anche momenti di Square Dance e formazione, rendendo l’evento accessibile e piacevole a tutti senza alcuna distinzione.

Music 4 Stroke non è solo musica e ballo, durante la serata saranno affrontati temi di grande attualità e importanza attraverso brevi momenti di informazione e sensibilizzazione sulla prevenzione dell’ictus cerebrale. Un’occasione per approfondire, conoscere e rafforzare il legame tra cittadini e l’associazione, in un clima di solidarietà e impegno sociale. Se la musica e il divertimento saranno i protagonisti, il vero obiettivo di Music 4 Stroke rimane quello di diffondere prevenzione e solidarietà, per una comunità più consapevole e attenta ai segnali di allarme dell’ictus cerebrale. L’evento è gratuito e aperto a tutti. Per info e prenotazioni: 0532 478895