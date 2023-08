Tra musica, parole e immagini ’Strada facendo’ con Baglioni

Una serata davvero da non perdere quella in programma oggi al ristorante Prestige a Lido delle Nazioni, uno spettacolo unico nel suo genere nell’ambito della rassegna intitolata Rock the Beach. “Strada facendo” non è un semplice omaggio a Claudio Baglioni, ma un vero e proprio viaggio tra i suoi brani più belli e significativi tra musica, parole, immagini e danza.

