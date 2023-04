Tra oggi e venerdì si concludono le manutenzioni

Tra oggi e venerdì si concluderanno gli interventi programmati di ammodernamento dei collettori della vasca di accumulo e sollevamento di Monestirolo, indispensabili per una sempre efficiente e regolare continuità di servizio dell’impianto. Per garantire la continuità del servizio anche nel corso dei lavori, Hera ha predisposto gli opportuni interventi gestionali, tuttavia è possibile che si verifichino sporadici e transitori cali di pressione nei territori comunali di Ferrara (ed in particolare nelle frazioni di Monestirolo e san Bartolomeo), Argenta e Porto Maggiore. L’azienda ricorda che, in caso di segnalazione guasti, rotture, emergenze varie è attivo 24 ore su 24, il numero 800.713.900 per i servizi acqua, fognature e depurazione.