Tra opere e alienazioni un piano da 200 milioni

Un maxi piano di opere pubbliche da quasi cento milioni, per il triennio 2023-2025, investimenti in beni e servizi per 85milioni di euro, un piano alienazioni che cuba 8,3 milioni di euro. Sono alcune delle macro-voci inserite negli allegati del nuovo Documento Unico di programmazione, che tiene conto anche dei fondi Pnrr e che è stato approvato dalla Giunta. Ora, Dup e relativi allegati dovranno passare il vaglio del Consiglio Comunale. Essendo tra i principali strumenti di programmazione amministrativa, assomma in qualche modo le linee di mandato del sindaco Fabbri.

Sono quasi 25 i milioni di euro di investimenti previsti, nei tre anni, in infrastrutture sociali (abbattimento barriere architettoniche, messe in sicurezza, rifunzionalizzazione centri civici, sportivi e ad uso pubblico), quasi 16 milioni di euro per le scuole, circa 8,6 milioni di euro per le manutenzioni dei beni culturali, oltre 1,7 milioni di euro per le bonifiche ambientali, circa 9 milioni di euro per lo sport e la riqualificazione di aree per lo svago e il tempo libero, 3,6 milioni di euro per nuove piste ciclabili, tra le sedi universitarie e di collegamento alla stazione, in viale Alfonso d’Este, in via Copparo dal centro Spal a via Pioppa, nelle frazioni (i nuovi lotti del tracciato di via Corazza, a San Martino, in via Masi a San Bartolomeo, il nuovo tracciato da Boara a via Ca’ Tonda e, da qui, a via Pioppa).

Tra le decine di voci presenti, altri 500mila euro, quest’anno, sono previsti per il progetto di restauro conservativo delle mura, 150mila euro per le nuove piantumazioni e il verde pubblico, quasi 311mila euro per la nuova velostazione. Per la riqualificazione di piazza Gobetti sono previsti 700mila euro. Dal Dup emergono dettagli riguardanti tutti i settori amministrativi: dalla cultura - con 992.501 visitatori registrati dal 2019 ad oggi, 214 spettacoli teatrali nel solo 2022, per 47.179 spettatori, dati incrementali negli accessi a tutte le biblioteche (dal 2018 al 2022) - al turismo, con l’inevitabile impatto Covid, ma con una tendenza che guarda ai dati pre-pandemici (305.428 presenze turistiche tra gennaio e novembre 2022 a fronte delle 321.712 registrate in tutto il 2019). Sul versante della ‘macchina comunale’ e della gestione del personale, sono sei i concorsi aperti, di cui tre con contratto formazione lavoro, per l’inserimento di giovani, due mobilità esterne e due dirigenti.

"Emergono - sottolinea il sindaco Alan Fabbri - tanti obiettivi raggiunti e una progettualità continua che orienta i nostri sforzi e il nostro impegno per il futuro: il lavoro è al centro di questo impegno, con lo studio di un’operazione di grande valenza tecnica vogliamo liberare i crediti fiscali per le imprese che realizzano il Superbonus 110. Inoltre: in bilancio non aumenteremo le tasse, abbiamo dato forte spinta agli investimenti in ogni settore, abbiamo sviluppato strategie di ‘branding’ (come il marchio De.C.O.) per potenziare il valore aggiunto dei nostri prodotti e di semplificazione dei processi amministrativi, un milione per la transizione dei dati in cloud e circa 460mila euro per i nuovi portali".